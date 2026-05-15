Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»
«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на п'ять приватних резиденцій у Козині під Києвом
скриншот з відео УП
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За даними слідства, фігуранти причетні до легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до ще чотирьох учасників у справі котеджного містечка «Династія». За даними слідства, вони причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Так, суд застосував:

  • до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
  • до директора приватного товариства – 20 млн грн застави;
  • довіреній особі міністра – заставу в сумі 15 млн грн.

За даними слідства, усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. «Зазначимо, що до колишнього віцепрем'єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні. Питання щодо звернення до суду з іншими клопотаннями ще вирішується», – йдеться в заяві антикорупційних органів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Читайте також:

Теги: Операція «Мідас» корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тапанова є юристкою та колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака
Справа Єрмака: що відомо про Розу Тапанову, яка внесла за нього 8 млн грн застави
Вчора, 17:29
Найбільший внесок за Андрія Єрмака внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
За Єрмака почали вносити заставу: ЗМІ назвали імена
Вчора, 15:54
За даними НАБУ і САП, організатором будівництва резиденцій у котеджному містечку «Династія» виступив ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов
Фінансова кухня «Династії». Звідки брались гроші на «велике будівництво»? Тема тижня
Вчора, 12:00
Перед судом Єрмак заявив, що не впливає на правосуддя
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
13 травня, 13:38
Наталія Квеленкова (на фото) згадується у підозрі Андрію Єрмаку
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»
13 травня, 12:33
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
6 травня, 19:50
Корупція – явище, яке притаманно багатьом країнам
Корупція під час війни: уроки світу для України
2 травня, 15:45
Андрію Коболєву інкриміновано незаконне отримання премії за перемогу «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
30 квiтня, 16:09
Вища рада правосуддя покарала суддю Печерського суду попередженням за рішення щодо арештів
Суддя знімала арешти з мільйонів: Вища рада правосуддя обмежилася попередженням
20 квiтня, 20:26

Кримінал

Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»
Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів
У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів
«Звільнений після поранення». Омелян відреагував на підозру ДБР
«Звільнений після поранення». Омелян відреагував на підозру ДБР
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua