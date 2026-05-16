Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водія засуджено до семи років ув’язнення

Максим Бурич
Максим Бурич
фото: прокуратура України
Смертельна ДТП сталася у липні 2023 року

Святошинський районний суд столиці оголосив обвинувальний вирок 23-річному водію, який у липні 2023 року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один нацгвардієць загинув на місці, інший дістав травми середнього ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Києва.

Трагічний інцидент стався під час дії комендантської години на Берестейському проспекті. Як встановило слідство та підтвердили результати експертиз, обвинувачений рухався міською магістраллю зі швидкістю щонайменше 134,52 км/год, що більш ніж удвічі перевищувало максимально дозволений ліміт на цій ділянці дороги.

Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водія засуджено до семи років ув’язнення фото 1
фото: прокуратура України

Наближаючись до об'єкта військового контролю, водій проігнорував комплекс обмежувальних дорожніх знаків, зокрема «STOP – контроль», та вимоги щодо обов'язкового зниження швидкості. Через екстремальне розгоняння транспортного засобу чоловік не впорався з керуванням і збив двох бійців НГУ, які несли службу на посту. Після наїзду на військових некерована автівка також протаранила ще два автомобілі, що були припарковані поруч.

Державне обвинувачення в суді підтримували прокурори Київської міської прокуратури, які повністю довели провину керманича.

Святошинський районний суд міста Києва визнав фігуранта винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). За рішенням суду водієві призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, його позбавили права керувати будь-якими транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ).

Інцидент стався на вулиці Турчина. На спецлінію 102 надійшов виклик від киянина, який заявив, що «його все дістало», тому він відкриває газ у квартирі та збирається підірвати багатоповерхівку. Ці погрози чоловік також викрикував через вікно до перехожих.

