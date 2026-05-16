Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості
Служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки
Фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жінка просить пом'якшити покарання, чоловік – повного виправдання

В Одеській області апеляційний суд переглядає справу про загибель однорічного хлопчика від опіків окропом: засуджені – мати дитини та її співмешканець – провини не визнають і вимагають перегляду вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру

Як загинула дитина

За матеріалами слідства, хлопчик віком трохи більше року отримав тяжкі опіки окропом. Попри критичний стан малюка, мати та її співмешканець не викликали швидку і не звернулися до лікарні. На той час обоє вживали наркотики. Без лікування у дитини розвинулася опікова хвороба, виникли проблеми з диханням, хлопчик непритомнів і зрештою помер.

Після смерті дитини чоловік загорнув тіло у плівку і сховав у морозильну камеру. Правоохоронці виявили тіло лише у лютому 2025 року – майже через два тижні. 

Вирок суду

У листопаді 2025 року суд визнав обох винними. Матір отримала дев'ять років і вісім місяців позбавлення волі – за залишення дитини в небезпеці та злісне невиконання батьківських обов'язків. Співмешканцю призначили дев'ять років і десять місяців – за залишення в небезпеці та наругу над тілом загиблого.

Під час розгляду справи обвинувачені вини не визнали. Прокурори надали суду результати експертиз і свідчення, які підтвердили їхню причетність до злочину. Суд підтримав позицію обвинувачення.

Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості фото 1

До набрання вироком законної сили обоє перебувають під вартою. 

Що відбувається в апеляції

Апеляційний суд розглядає справу в закритому режимі – через обставини провадження та те, що потерпілою стороною є дитина.

Чоловік у скарзі заперечує свою причетність до залишення хлопчика без допомоги. Жінка просить пом'якшити вирок і переконує суд, що трагедія не мала умисного характеру.

«Все, що сталось – не мало прямого умислу», – така позиція засудженої, яку оприлюднила прокуратура.

Засідання, заплановане на 14 травня 2026 року, перенесли: жінка заявила клопотання про відмову від адвоката через незадоволення якістю захисту. Суд задовольнив клопотання й відклав слухання для призначення нового захисника.

Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості фото 2

Нагадаємо, тіло хлопчика правоохоронці виявили в морозильній камері в одній з квартир Пересипського району Одеси у лютому 2025 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець, який ініціював перевірку у зв'язку з цим випадком, встановив, що служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки: не надали матері з дітьми статус родини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і не реагували на повідомлення від правоохоронців про загрозу для дітей.

Читайте також:

Теги: Лубінець дитина наркотики прокуратура Одещина трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом
Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині
17 квiтня, 15:16
Удар по судну завдала Об’єднана оперативна група «Південний спис»
Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані
25 квiтня, 10:05
Відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для малолітніх дітей
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
30 квiтня, 16:08
4 березня Брітні Спірс затримали за водіння авто у нетверезому стані
Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння
1 травня, 15:47
Хмельницька обласна прокуратура
Прокурорський «реванш»: десятки посадовців на Хмельниччині повертають собі інвалідність через суд
11 травня, 19:37
За попередніми даними, дитина піднялася на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна четвертого поверху
Трагедія у Харкові: чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
8 травня, 15:30

Кримінал

Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості
Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості
Єрмак на вихідні залишається у СІЗО: заставу не встигли переказати
Єрмак на вихідні залишається у СІЗО: заставу не встигли переказати
Ще одна ніч в СІЗО? Адвокат повідомив, скільки грошей вдалося зібрати на заставу для Єрмака
Ще одна ніч в СІЗО? Адвокат повідомив, скільки грошей вдалося зібрати на заставу для Єрмака
Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»
Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі «Династії»
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
14 травня, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua