Одеса: вбивці немовляти оскаржують вирок і наполягають на невинуватості

Жінка просить пом'якшити покарання, чоловік – повного виправдання

В Одеській області апеляційний суд переглядає справу про загибель однорічного хлопчика від опіків окропом: засуджені – мати дитини та її співмешканець – провини не визнають і вимагають перегляду вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Як загинула дитина

За матеріалами слідства, хлопчик віком трохи більше року отримав тяжкі опіки окропом. Попри критичний стан малюка, мати та її співмешканець не викликали швидку і не звернулися до лікарні. На той час обоє вживали наркотики. Без лікування у дитини розвинулася опікова хвороба, виникли проблеми з диханням, хлопчик непритомнів і зрештою помер.

Після смерті дитини чоловік загорнув тіло у плівку і сховав у морозильну камеру. Правоохоронці виявили тіло лише у лютому 2025 року – майже через два тижні.

Вирок суду

У листопаді 2025 року суд визнав обох винними. Матір отримала дев'ять років і вісім місяців позбавлення волі – за залишення дитини в небезпеці та злісне невиконання батьківських обов'язків. Співмешканцю призначили дев'ять років і десять місяців – за залишення в небезпеці та наругу над тілом загиблого.

Під час розгляду справи обвинувачені вини не визнали. Прокурори надали суду результати експертиз і свідчення, які підтвердили їхню причетність до злочину. Суд підтримав позицію обвинувачення.

До набрання вироком законної сили обоє перебувають під вартою.

Що відбувається в апеляції

Апеляційний суд розглядає справу в закритому режимі – через обставини провадження та те, що потерпілою стороною є дитина.

Чоловік у скарзі заперечує свою причетність до залишення хлопчика без допомоги. Жінка просить пом'якшити вирок і переконує суд, що трагедія не мала умисного характеру.

«Все, що сталось – не мало прямого умислу», – така позиція засудженої, яку оприлюднила прокуратура.

Засідання, заплановане на 14 травня 2026 року, перенесли: жінка заявила клопотання про відмову від адвоката через незадоволення якістю захисту. Суд задовольнив клопотання й відклав слухання для призначення нового захисника.

Нагадаємо, тіло хлопчика правоохоронці виявили в морозильній камері в одній з квартир Пересипського району Одеси у лютому 2025 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець, який ініціював перевірку у зв'язку з цим випадком, встановив, що служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки: не надали матері з дітьми статус родини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і не реагували на повідомлення від правоохоронців про загрозу для дітей.