На Прикарпатті правоохоронці організували схему збуту наркотиків

Фігуранти створили канал в одній з соцмереж, через який можна було замовляти наркотичні речовини

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки повідомили про підозру двом правоохоронцям з Коломиї на Івано-Франківщині. Вони організували схему збуту наркотичних речовин на території Прикарпаття. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого мешканця. Фігуранти створили канал в одній з соцмереж, через який можна було замовляти наркотичні речовини та отримувати координати місць із закладками «товару». Оплата відбувалась через інтернет.

«Правоохоронці займалися адмініструванням каналу та закуповували сировину, а цивільний спільник шукав кур’єрів, які мали доставляти клієнтам наркотичні речовини. За роботу пропонували 150 грн за одну «закладку». У жовтні задокументовано збут понад сотні доз наркотичної речовини лише одним із кур’єрів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, фігуранти справи планували, крім заробітку на продажі наркотиків, також покращити «показники» роботи. Вони реєстрували кримінальні провадження щодо незаконного збуту наркотиків і планували притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі й найняли.

В межах кримінального провадження відбулися обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів. Вилучено мобільні телефони, а також близько пів тисячі нарковмісних таблеток. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Одного з правоохоронців – організатора оборудки вже звільнено з роботи, його колегу-спільника відсторонено від виконання обов’язків. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, троє мешканців Київщини отримали підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті амфетаміну.

Як повідомлялося, слідчі завершили досудове розслідування відносно 26-річного молодика, затриманого за розповсюдження наркотиків у Солом’янському районі столиці. Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом.

До слова, на Одещині 22-річний онук з дідусем торгували наркотиками в різних країнах світу. Вони продавали їх під виглядом дитячих іграшок.