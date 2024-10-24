Нардепка розказала смішну історію, як західні партнери хотіли допомогти прокурорам-інвалідам

Представники управління ООН з наркотиків і злочинності запропонували реалізувати в Україні проєкт з навчання слідчих і прокурорів з інвалідністю

Правоохоронні органи України відмовились від проєкту ООН щодо навчання слідчих з інвалідністю. Про це розповіла народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Представники управління ООН з наркотиків і злочинності запропонували реалізувати в Україні проєкт з навчання слідчих і прокурорів з інвалідністю щодо проведення фінансових розслідувань. Проєкт мав на меті підвищення інституційних спроможностей правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням коштів, що є пріоритетом для Єврокомісії до кінця 2024 року.

«Щодо прокурорів-інвалідів, розповім панству такий прикол. Наприкінці минулого року звернулись до мене представники управління ООН з наркотиків і злочинності. У ході робочої зустрічі повідомили, що за умови наявності відповідної потреби та зацікавленості правоохоронних органів, за фінансового сприяння УНЗ ООН можливо реалізувати в Україні проєкт, спрямований на проведення спеціалізованого навчання з питань проведення фінансових розслідувань для слідчих та прокурорів з інвалідністю», – розповіла Василевська-Смаглюк.

За словами нардепки, проєкт передбачав створення спеціального навчального курсу, адаптацію навчальних приміщень та робочих місць до потреб людей з інвалідністю.

«Проєкт передбачав розробку спеціального навчального курсу, відповідне пристосування до особливих потреб місць навчання, проведення навчання, та пристосування майбутніх робочих місць навчених фахівців до їх особливих потреб, викликаних інвалідністю», – зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.

Народна депутатка розповіла, що відправила запит в Офіс Генерального прокурора, Службу безпеки України (СБУ), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) та Національну поліцію з пропозицією створити цей курс. Однак усі правоохоронні органи їй відмовили.

«Я відправила запити в ОГПУ, СБУ, НАБУ, ДБР та Нацпол з пропозицією створити цей курс та обладнати місця для слідчих з інвалідністю. Але всі органи відмовили. Не цікаво. Мало в них інвалідів, та й фінансовими розслідуваннями вони не займаються. На той момент (рівно рік тому) в ОГПУ було 11 осіб з інвалідністю, а зараз вже 22. Дарма відмовились. Кількість інвалідів зросла вдвічі», – саркастично зауважила нардепка.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.