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Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників
фото: Lockheed Martin

Триває проведення 11 судових експертиз

Державне бюро розслідувань розслідує обставини катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь. Слідчі призначили 11 судових експертиз. Про це повідомило ДБР у коментарі «Суспільному».

«Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші», – йдеться в повідомленні.

Наразі проведення перелічених експертних досліджень триває.

У ДБР наголосили, що говорити про остаточні причини цієї катастрофи й, зокрема, те, чи настала вона в результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб чи самого пілота, можна буде лише після проведення судових експертиз та оцінки інших доказів.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети. 

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Теги: винищувач ДБР пілот катастрофа розслідування

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