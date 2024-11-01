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Чому завмерла справа Крупи? Журналісти знайшли відповідь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чому завмерла справа Крупи? Журналісти знайшли відповідь
Підозрювана посадовиця Тетяна Крупа майже місяць перебуває у СІЗО
фото: rbc.ua

Арешт голови МСЕК. Апеляційний суд пояснив, чому не передає справу антикорупційному суду 

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що його суд не планує передавати матеріали справи щодо підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи в інші інстанції поки не закінчить розгляд. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди».

За словами Головачова, на розгляді колегії суду перебуває апеляційна скарга сторони захисту, яка оскаржує арешт Тетяни Крупи. Як відомо, 7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв під варту голову МСЕК Хмельниччини на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн.

17 жовтня Київський апеляційний суд призначив наступне засідання у цій справі на 14 листопада. Голова суду зауважив, що колегія суддів, які слухають справу Крупи, пішла у відпустку.

«Після закінчення апеляційного провадження матеріали справи 757/45632/24-к будуть повернуті до суду першої інстанції – Печерського районного суду Києва», – зазначив у відповіді на запит голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов.

Водночас Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, починаючи з 14 жовтня, не може розпочати розгляд апеляційної скарги адвокатів Крупи щодо перегляду ухвали Печерського райсуду про арешт голови МСЕК Хмельниччини. Причина – Київський апеляційний суд не передає матеріалів справи.

На думку громадської організації «Центр протидії корупції», Київський апеляційний суд блокує розгляд Вищим антикорупційним судом апеляції щодо перегляду запобіжного заходу керівниці МСЕК.

«Виникає питання, чим таким важливим були зайняті судді Київського апеляційного суду, знімаючи єдине судове засідання з 17 жовтня і знаючи, що з 19 та 21 жовтня вони йдуть у відпустку/відрядження. Хіба це не свідоме затягування справи з боку суддів В’ячеслава Гуля та Юлії Матвієнко?» – ідеться у повідомленні антикорупційної організації.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв під варту Тетяну Крупу на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн. Справа розглядалася за закритими дверима, без доступу ЗМІ. Були присутні лише прокурор і адвокат юридичної фірми Golaw Анжеліка Моісєєва.

Важлива ремарка про саму підозру. На наступний день після обшуків, 5 жовтня Офіс генпрокурора оголосив підозру Тетяні Крупі у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Кримінального кодексу). Вказаний корупційний злочин, згідно із законодавством, мають розслідувати детективи НАБУ і, відповідно, скеровувати всі клопотання до Вищого антикорупційного суду. Проте прокуратура не поспішала забирати гучну справу з рук Державне бюро розслідувань. Тому-то клопотання слідчого ДБР про арешт голови МСЕК Хмельниччини зайшло до Печерського райсуду, а не в Антикорупційний суд. Як наслідок, Феміда його повністю задовольнила і арештувала чиновницю Крупу.

Як стверджують джерела «Главкома», справа Тетяни Крупи «перекочувала» з ДБР до Національного антикорупційного бюро, тобто відбулася зміна підслідності, після взяття під варту голови МСЕК Хмельниччини. Станом на початок листопада, посадовиця продовжує сидіти у столичному слідчому ізоляторі.

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Теги: Хмельниччина корупція корупція в Україні НАБУ ДБР

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