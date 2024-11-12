Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Працівнику ТЦК загрожує 15 років тюрми за співпрацю з росіянами на окупованій Херсонщині

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Працівнику ТЦК загрожує 15 років тюрми за співпрацю з росіянами на окупованій Херсонщині
фото: ДБР

Співпрацю із загарбниками чоловік ретельно приховував

До суду направлено обвинувальний акт щодо працівника одного з ТЦК та СП Одеської області, який під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини співпрацював з росіянами. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Під час тимчасового захоплення частини Херсонщини колишній інспектор Дар’ївської колонії перейшов на аналогічну посаду до російських загарбників. Після визволення правобережжя регіону він вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований і потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним.

Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю із загарбниками.

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та затримали зловмисника. Він обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії.

До слова, Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби.

Читайте також:

Теги: окупанти суд Херсонщина чоловік інспектор ДБР ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після обшуків ДБР Олександр Крупа задекларував 9,89 млн грн доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
Син підозрюваної голови МСЕК наспіх ховає бізнес: зафіксовано перші угоди Війна і гроші
19 жовтня, 15:30
Працівники ТЦК влаштували масову перевірку документів біля Палацу спорту в Києві
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
12 жовтня, 12:55
Розвідка здійснила комплексну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці
Знищили майже полк окупантів: розвідка повідомила деталі спецоперації на Харківщині
16 жовтня, 12:00
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
19 жовтня, 08:30
Народна артистка Бучинська розповіла про свого чоловіка
Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)
19 жовтня, 14:01
У Сумах внаслідок нічної атаки загинула родина з дитиною
Окупанти атакували Суми: чоловік втратив дружину, дитину та сестру (оновлено)
22 жовтня, 09:53
Помічник начальника Подільського РТЦК заробляв на ухилянтах
У Києві затримано помічника начальника Подільського РТЦК
25 жовтня, 21:13
Сили оборони продовжують будувати посилені фортифікаційні споруди
Запорізька область стане фортецею: очільник ОВА розповів про план захисту від росіян
28 жовтня, 09:49
Дівчинка опублікувала відео, у якому біля російського прапора поставила розлючений смайлик
У Криму окупанти звинуватили 10-річну дівчинку в «дискредитації армії»: як її покарали
30 жовтня, 17:06

Новини

Працівнику ТЦК загрожує 15 років тюрми за співпрацю з росіянами на окупованій Херсонщині
Працівнику ТЦК загрожує 15 років тюрми за співпрацю з росіянами на окупованій Херсонщині
Рух на транзитній ділянці траси Одеса-Рені буде призупинено: деталі
Рух на транзитній ділянці траси Одеса-Рені буде призупинено: деталі
В Одесі розгорнули оперативний штаб для мешканців пошкоджених від атаки РФ будинків
В Одесі розгорнули оперативний штаб для мешканців пошкоджених від атаки РФ будинків
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, є постраждалий
В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, є постраждалий
РФ принесла горе в ще одну сім'ю: в Одесі загинула мама 16-річного хлопця
РФ принесла горе в ще одну сім'ю: в Одесі загинула мама 16-річного хлопця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
38K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
24K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9514
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5546
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Вчора, 23:11
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Вчора, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Вчора, 12:11

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua