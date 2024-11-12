Працівнику ТЦК загрожує 15 років тюрми за співпрацю з росіянами на окупованій Херсонщині

Співпрацю із загарбниками чоловік ретельно приховував

До суду направлено обвинувальний акт щодо працівника одного з ТЦК та СП Одеської області, який під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини співпрацював з росіянами. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Під час тимчасового захоплення частини Херсонщини колишній інспектор Дар’ївської колонії перейшов на аналогічну посаду до російських загарбників. Після визволення правобережжя регіону він вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований і потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним.

Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю із загарбниками.

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та затримали зловмисника. Він обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії.

До слова, Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби.