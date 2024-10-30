ДБР проводить обшуки в Одеському Бюро економічної безпеки

Правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів

Державне бюро розслідувань 30 жовтня прийшло з обшуками в Одеське управління Бюро економічної безпеки. Як повідомило Суспільному джерело в правоохоронних органах, слідчі дії проводять через справу щодо зернового коридору.

Повідомляється, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів у межах провадження про махінації із зерном. За даними співрозмовників, це могло завдати збитків державі на понад 10 млрд гривень.

Суспільне також звернулось по коментар до Державного бюро розслідувань. Від самого управління Бюро економічної безпеки ще теж немає офіційної відповіді.

Інтент звернувся за коментарем до Теруправління ДБР, де підтвердили інформацію про обшуки.

«Обшуки у БЕБ проводять співробітники центрально апарату ДБР, а не Теруправління ДБР у м. Миколаєві, тому коментувати не в моїй компетенції», – йдеться у коментарі.

Інформація про обшуки в соціальних мережах зʼявилась 30 жовтня близько 12:00, про це написало й одеське онлайн-видання «Думська».

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними правоохоронців, чиновник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України.