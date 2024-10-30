Головна Одеса Новини
search button user button menu button

ДБР проводить обшуки в Одеському Бюро економічної безпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ДБР проводить обшуки в Одеському Бюро економічної безпеки
Слідчі дії проводяться через справу щодо зернового коридору
фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів 

Державне бюро розслідувань 30 жовтня прийшло з обшуками в Одеське управління Бюро економічної безпеки. Як повідомило Суспільному джерело в правоохоронних органах, слідчі дії проводять через справу щодо зернового коридору.

Повідомляється, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів у межах провадження про махінації із зерном. За даними співрозмовників, це могло завдати збитків державі на понад 10 млрд гривень.

Суспільне також звернулось по коментар до Державного бюро розслідувань. Від самого управління Бюро економічної безпеки ще теж немає офіційної відповіді.

 Інтент звернувся за коментарем до Теруправління ДБР, де підтвердили інформацію про обшуки.

«Обшуки у БЕБ проводять співробітники центрально апарату ДБР, а не Теруправління ДБР у м. Миколаєві, тому коментувати не в моїй компетенції», – йдеться у коментарі.

Інформація про обшуки в соціальних мережах зʼявилась 30 жовтня близько 12:00, про це написало й одеське онлайн-видання «Думська».

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними правоохоронців, чиновник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України.

Читайте також:

Теги: зерно обшук Одеса Бюро економічної безпеки України ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після обшуків ДБР Олександр Крупа задекларував 9,89 млн грн доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
Син підозрюваної голови МСЕК наспіх ховає бізнес: зафіксовано перші угоди Війна і гроші
19 жовтня, 15:30
У третьому кварталі 2024-го експорт склав 28,2 млн т, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023-го
Україна суттєво збільшила обсяги експорту: які товари вибилися в лідери
2 жовтня, 13:57
Представник Зернової спілки Казахстану Євген Карабанов прокоментував ситуацію, назвавши її «близькою до торгової війни»
Між Росією та Казахстаном розпочалася «зернова війна»
3 жовтня, 13:03
Після атаки росіян спалахнула пожежа
Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників
2 жовтня, 21:49
Ймовірно, причиною смерті Михайла Лисенка були проблеми із серцем
«Прости меня». Філатов висловився про смерть ексзаступника Михайла Лисенка, якого підозрювали в корупції
7 жовтня, 12:23
За оцінками експертів, вилучена продукція могла завдати значної шкоди здоров’ю споживачів, оскільки її склад та якість не відповідали жодним нормам
Підпільне виробництво електронних сигарет: БЕБ на Київщині вилучило товар та виробничу лінію
18 жовтня, 20:14
За підрахунками ООН, з 1 вересня російські атаки на українські чорноморські порти пошкодили шість цивільних суден, а також зернову інфраструктуру
Британія попередила, як удари РФ по чорноморських портах вплинуть на продовольчу безпеку
23 жовтня, 11:54
Правопорушниці загрожує позбавлення волі
Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині
25 жовтня, 14:29
Справа Голосіївського ТЦК: шестеро людей отримали запобіжні заходи
Справа Голосіївського ТЦК: шестеро людей отримали запобіжні заходи
28 жовтня, 13:29

Новини

ДБР проводить обшуки в Одеському Бюро економічної безпеки
ДБР проводить обшуки в Одеському Бюро економічної безпеки
Вимагав хабар за уникнення мобілізації: в Одесі судили працівника ТЦК
Вимагав хабар за уникнення мобілізації: в Одесі судили працівника ТЦК
В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла
Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла
Пропонував уникнути мобілізації за $12 тис.: правоохоронці викрили одесита
Пропонував уникнути мобілізації за $12 тис.: правоохоронці викрили одесита
Аграрії Одещини засіяли майже половину площ під озимі зернові для урожаю 2025 року
Аграрії Одещини засіяли майже половину площ під озимі зернові для урожаю 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
13K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
2876
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога
2387
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
2313
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua