Експосадовцю Мінооборони, який зменшив штраф Гринкевичу, повідомлено про підозру

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем

Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену

Один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

«У 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони України на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн. При цьому, на момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що для уникнення нарахування штрафних санкцій ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міноборони. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.

«Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані. Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн», – повідомили в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Він може отримати покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.

Що відомо про справу Гринкевичів

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.