На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина

Вікторія Літвінова
фото ілюстративне

У Ковельському районі Волині під колесами автомобіля загинув чотирирічний хлопчик – його переїхав власний батько, виїжджаючи з подвір'я на вантажівці з напівпричепом. Про це «Главком» повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Трагедія сталася 21 квітня близько 19:30 у селі Галина Воля. Водій автомобіля Peugeot з напівпричепом почав рух на власному подвір'ї та не впевнився в безпеці маневру. Під колеса потрапив його чотирирічний син 2021 року народження.

Батьки не стали чекати «швидкої» й самостійно повезли дитину назустріч медикам. Утім, урятувати хлопчика не вдалося. Виклик на лінію 103 надійшов о 19:49, і на момент прибуття бригади КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у дитини вже не було ознак життя. Парамедики констатували біологічну смерть через травми, несумісні з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Усі обставини трагедії з'ясовують слідчі.

