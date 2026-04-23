На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У Ковельському районі Волині під колесами автомобіля загинув чотирирічний хлопчик – його переїхав власний батько, виїжджаючи з подвір'я на вантажівці з напівпричепом. Про це «Главком» повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Трагедія сталася 21 квітня близько 19:30 у селі Галина Воля. Водій автомобіля Peugeot з напівпричепом почав рух на власному подвір'ї та не впевнився в безпеці маневру. Під колеса потрапив його чотирирічний син 2021 року народження.

Батьки не стали чекати «швидкої» й самостійно повезли дитину назустріч медикам. Утім, урятувати хлопчика не вдалося. Виклик на лінію 103 надійшов о 19:49, і на момент прибуття бригади КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у дитини вже не було ознак життя. Парамедики констатували біологічну смерть через травми, несумісні з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Усі обставини трагедії з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, смертельні ДТП на Волині трапляються регулярно. Раніше «Главком» повідомляв про інші трагічні випадки на дорогах регіону.