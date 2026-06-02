Хто допоміг родині Героя Росії Деркача скасувати арешт готівки в Україні? Нові деталі скандалу

Поки Андрій Деркач переховується у РФ його ексдружина рятує арештоване майно в Україні

Прокурор «раптово забув» про важливий речовий доказ у справі про держзраду

Вищий антикорупційний суд пояснив, чому скасував арешт готівки, вилученої у квартирі колишньої дружини екснардепа Андрія Деркача Оксани Терехової у липні 2022 року. Повний текст ухвали судді Андрія Біцюка було оприлюднено після виходу публікації «Главкома» «Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази».

У судовій ухвалі зазначено, що відповідне клопотання адвоката Терехової надійшло ще на початку лютого цього року. У ньому йдеться, що арештовані 49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн – це буцімто особисті кошти ексдружини Деркача, отримані від ведення бізнесу. Готівку знайдено в сейфі, де серед іншого були й особисті речі Оксани Терехової. Тому її адвокат зробила висновок, що вилучені кошти не відповідають критеріям речових доказів (після вилучення правоохоронці визнали готівку речовим доказом у рамках справи про держзраду і незаконне збагачення Андрія Деркача, який на початку великої війни втік до РФ, де отримав найвищу нагороду – Героя Росії – «Главком»). Сам арешт, за твердженням адвоката, спричинює безпідставне, невиправдане обмеження права власності Оксани Терехової.

Також у клопотанні наголошувалося на відсутності подальшої потреби у застосуванні арешту готівки, оскільки досудове розслідування завершено і наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно колишнього обранця Деркача.

У суді клопотання адвоката Терехової підтримали захисники Андрія Деркача. Що стосується прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то він не заперечував про задоволення клопотання.

Натомість суддя Біцюк наголосив, що у квітні 2024 року вже давав оцінку аналогічному клопотанню адвоката Оксани Терехової. Тоді він залишив у силі арешт готівки, оскільки немає вироку у справі Деркача, а також продовжує існувати ризик втрати цих коштів, які визнано речовим доказом.

витяг із судового реєстру

«При цьому будь-яких нових доказів, які не досліджувалися судом та могли б спростувати висновки щодо обґрунтованості накладення арешту на кошти, представником (Оксани Терехової – «Главком») не надано», – йдеться у повному тексті ухвалі антикорупційного суду, який з’явився 1 червня у судовому реєстрі.

Разом із тим, Феміда з’ясувала, що прокурор не долучав вилучені кошти у квартирі Оксани Терехової та не посилався на них як на докази на підтвердження обставин, викладених в обвинувальному акті щодо Андрія Деркача.

«Дослідивши всі докази сторони обвинувачення під час судового розгляду, суд дійшов висновку, що на даний час кошти не мають доказового значення у кримінальному провадженні та наразі не відповідають критеріям, визначеним статтею 98 Кримінального процесуального кодексу, у зв’язку з чим потреба у подальшому застосуванні арешту відпала», – зазначено в ухвалі.

Варто додати важливий факт. Попри те, що у лютому 2020 року подружжя Деркача-Терехової розлучилося, у квартирі Терехової, яку обшукали правоохоронці, було зафіксовано купу особистих речей і документів Андрія Деркача: фотографії, службове посвідчення народного депутата України, трудова книжка, автобіографії, військовий квиток, посвідчення про нагородження заохочувальною відзнакою, закордонні паспорти тощо. Тобто такі речі точно не будуть зберігатися в чужій оселі.

Також правоохоронці побачили чоловічий гардероб (костюми, сорочки, взуття). Однак будь-яких пояснень чи доказів щодо проживання у квартирі іншого чоловіка, окрім Андрія Деркача, ексдружина не надала.

Крім того, у сейфі, де слідство знайшло готівку (49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн), лежав оригінал договору оренди індивідуального (банківського) сейфу, укладений 22 травня 2017 року між Деркачем та банком.

Нагадаємо, що з грудня 2023 року Вищий антикорупційний суд слухає справу за обвинуваченням у державній зраді та незаконному збагаченні народного депутата семи скликань Андрія Деркача. Наприкінці червня 2022 року Служба безпеки України повідомила про викритття агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії, на чолі якої досі стоять керівник Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алєксєєв. Роль російського агента, за даними спецслужби, була відведена й Андрію Деркачу. Його ще у 2016 році завербувало керівництво Генштабу РФ. З того часу фінансово підживлювало – по $3-4 млн на кілька місяців. Гроші мали спрямовуватися на створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати при захопленні України. При цьому значна частина цих грошей, за матеріалами справи, осіла в кишенях Деркача. Зокрема, слідство назвало конкретну цифру – $567 тис. – це винагорода, яку протягом 2019-2022 років колишній нардеп-утікач одержав від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.