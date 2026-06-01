Нецільове використання коштів. Керівник дорожньої служби Львівщини відреагував на підозру

Олег Береза отримав підозру

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза отримав від антикорупційних органів підозру. Він, за версією слідства, витратив із бюджету 94 млн грн не за цільовим призначенням. Береза відповів на звинувачення правоохоронців, передає «Главком».

«Кримінальна справа стосується подій, які відбулись у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Підозра стосується нецільового використання коштів без заподіяння будь-яких матеріальних збитків. У той же час вважаю, що мої дії відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури сказав, що впродовж усього часу розслідування, починаючи з 2024 року, всі необхідні документи та матеріали були своєчасно надані на запити слідства. «Також ми надали додаткові докази відсутності будь-яких порушень та готуємо ще один пакет доказів на підтвердження того, що у своїй діяльності я повністю дотримуюсь законодавства України», – додав він.

Береза наголосив, що усі його дії, в процесі виконання ним службових обов’язків в рамках порушеної справи, завжди здійснювалися у співкоординації та взаємодії з керівництвом області та керівництвом.

«Я продовжую виконувати покладені на мене функції та залишаюся відданим прозорій і законній діяльності в інтересах громади Львівщини та держави в цілому. Інших коментарів щодо обставин кримінального провадження наразі я не надаю, оскільки в правовій державі існує принцип презумпції невинуватості», – підсумував Береза.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозрюваним є керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.