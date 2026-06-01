Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нецільове використання коштів. Керівник дорожньої служби Львівщини відреагував на підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нецільове використання коштів. Керівник дорожньої служби Львівщини відреагував на підозру
Береза заявив, що його дії відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану
фото: Олег Береза/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Олег Береза отримав підозру

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза отримав від антикорупційних органів підозру. Він, за версією слідства, витратив із бюджету 94 млн грн не за цільовим призначенням. Береза відповів на звинувачення правоохоронців, передає «Главком».

«Кримінальна справа стосується подій, які відбулись у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Підозра стосується нецільового використання коштів без заподіяння будь-яких матеріальних збитків. У той же час вважаю, що мої дії відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури сказав, що впродовж усього часу розслідування, починаючи з 2024 року, всі необхідні документи та матеріали були своєчасно надані на запити слідства. «Також ми надали додаткові докази відсутності будь-яких порушень та готуємо ще один пакет доказів на підтвердження того, що у своїй діяльності я повністю дотримуюсь законодавства України», – додав він.

Береза наголосив, що усі його дії, в процесі виконання ним службових обов’язків в рамках порушеної справи, завжди здійснювалися у співкоординації та взаємодії з керівництвом області та керівництвом.

«Я продовжую виконувати покладені на мене функції та залишаюся відданим прозорій і законній діяльності в інтересах громади Львівщини та держави в цілому. Інших коментарів щодо обставин кримінального провадження наразі я не надаю, оскільки в правовій державі існує принцип презумпції невинуватості», – підсумував Береза.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозрюваним є керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Читайте також:

Теги: Львівщина НАБУ САП підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За версієї сторони обвинувачення, Олексій Чернишов був організатором «відмивання» понад 460 млн грн на будівництві резиденцій у котеджному містечку «Династія»
«Транш від МВФ» і пісок зі цвинтаря. Нові подробиці будівництва скандальної «Династії» Скандал
18 травня, 14:10
Правоохоронці попереджають про перекриття двох смуг руху в напрямку Львова
На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп
9 травня, 14:48
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Єрмак на вихідні залишається у СІЗО: заставу не встигли переказати
16 травня, 00:40
Дії колишнього посадовця кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду
11 травня, 12:50
Майже на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг в Україні
Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік
21 травня, 09:16
Володимир Омелян пішов на війну з 24 лютого 2022 року
Ексміністр Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби (документ)
14 травня, 09:41
Російське пропагандистське агентство «РИА Новости» написало, ніби САП та НАБУ готують арешт Зеленської
Російські ЗМІ анонсували «арешт Олени Зеленської»: НАБУ пояснило, що відбувається
17 травня, 20:27
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до підозрюваних у справі
Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА
Вчора, 13:58
Олег Береза отримав підозру
Нецільове використання 94 млн грн: керівник дорожньої служби Львівщини отримав підозру
Сьогодні, 15:17

Кримінал

Нецільове використання коштів. Керівник дорожньої служби Львівщини відреагував на підозру
Нецільове використання коштів. Керівник дорожньої служби Львівщини відреагував на підозру
Викинули чоловіка біля смітника. На Дніпропетровщині військові ТЦК отримали підозру
Викинули чоловіка біля смітника. На Дніпропетровщині військові ТЦК отримали підозру
Нецільове використання 94 млн грн: керівник дорожньої служби Львівщини отримав підозру
Нецільове використання 94 млн грн: керівник дорожньої служби Львівщини отримав підозру
У Полтаві викрито російського інформатора, який передавав координати ЗСУ
У Полтаві викрито російського інформатора, який передавав координати ЗСУ
На Волині школярі вкрали у жінки $18 тиc. і купили собі мотоцикл
На Волині школярі вкрали у жінки $18 тиc. і купили собі мотоцикл
Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА
Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua