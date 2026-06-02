У Чернігові пацієнтка померла під час пластики: анестезіологу оголосили підозру

Лікар оцінив стан жінки як стабільний і залишив її без належного нагляду

Офіс генпрокурора: лікар знав про протипоказання пацієнтки, але все одно застосував загальний наркоз

У Чернігові анестезіолог приватної клініки отримав підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків після загибелі 42-річної пацієнтки, яка не вийшла з наркозу після косметичної операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у середині лютого 2026 року жителька Чернігова звернулася до приватної клініки для проведення косметичного втручання. Анестезіолог, який готував пацієнтку до операції, був обізнаний про наявність у неї медичних протипоказань – однак все одно застосував загальну анестезію з використанням кількох препаратів.

Після завершення операції лікар оцінив стан жінки як стабільний і залишив її без належного нагляду. Пацієнтка так і не вийшла з наркозу. Працівники клініки викликали швидку, яка доставила жінку до обласної лікарні. Попри зусилля медиків, за дев'ять днів вона померла, не прийшовши до тями.

Слідчі вважають, що лікар допустив грубі порушення професійних обов'язків і вимог безпеки під час проведення анестезії, що безпосередньо призвело до смерті пацієнтки. Анестезіологу повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю строком до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про початок розслідування у лютому 2026 року одразу після смерті жінки. Згодом «Главком» розповів деталі скандалу. Це не перший подібний випадок в Україні: у січні 2026 року пластичний хірург київської приватної клініки постав перед судом після смерті 28-річної пацієнтки.