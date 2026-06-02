Передавав дані через батька в Росію. СБУ викрила «крота» на оборонному заводі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ
Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського «крота» на інше підприємство ОПК

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований ворогом працівник місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції. Крім цього, фігурант збирав «картотеку» на працівників відповідних об’єктів, зокрема їхні персональні дані та особливості режиму роботи. За наявними даними, російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників.

«Для виконання завдання ворога агент завуальовано випитував розвіддані у своїх колишніх колег, які наразі працюють на різних підприємствах української оборонки. Зазвичай у таких розмовах фігурант діяв під приводом «перейняття передового досвіду» і проявляв професійний інтерес, зокрема до новітніх розробок ОПК та залучених до цього фахівців. Як з’ясувало розслідування, зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою», – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що надалі зловмисник мав влаштуватися на інше оборонне підприємство для збору нової інформації на користь країни-агресора. Крім цього, під час прицільних атак окупантів за координатами агента його куратори з ГРУ РФ обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського «крота» на інше підприємство ОПК. Паралельно з цим було убезпечено локації оборонних об’єктів України.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в його оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у затриманого вилучено зброю та боєприпаси, походження яких наразі з’ясовують правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для окупантів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки. Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, а у такий спосіб знайшов «легкий заробіток» у Телеграм-каналах. 

