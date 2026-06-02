У Львові затримано чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Медики діагностували у працівника ТЦК різану рану плеча

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

За даними слідства, 29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового чоловік завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення, після чого втік. Медики діагностували у пораненого різану рану плеча.

«Проведеними заходами поліцейські встановили особу та місцеперебування зловмисника – 29-річного львів’янина, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові група людей напала на авто ТЦК під час роботи мобільної групи оповіщення. Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького.