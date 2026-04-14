Головна Київ Відео
search button user button menu button

В Ірпені водій збив 13-річну дівчинку: дитина у комі (відео)

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження
фото: скриншот з відео

Сьогодні, 14 квітня, в Ірпені водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Нині дитина в комі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

«14 квітня в Ірпені водій Renault Megane, здійснюючи пересмужування, наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала дорогу. Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За попередніми даними, 61-річний водій перебував у тверезому стані. Наразі чоловік затриманий.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала малолітня дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).

До слова, в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, 13 квітня на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві. 

Читайте також:

Теги: Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відео

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua