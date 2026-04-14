В Ірпені водій збив 13-річну дівчинку: дитина у комі (відео)

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди

Сьогодні, 14 квітня, в Ірпені водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Нині дитина в комі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

«14 квітня в Ірпені водій Renault Megane, здійснюючи пересмужування, наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала дорогу. Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 61-річний водій перебував у тверезому стані. Наразі чоловік затриманий.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала малолітня дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).

