Російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні, отримав довічне (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Топкомандувач російської армії отримав довічне ув'язнення за спробу захопити Київ

Генерал-полковник збройних сил Росії Олександр Лапін, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі. Справедливий вирок ухвалено українським судом. Про це за результатами спільної роботи Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Покарання для генерала Росії

Прокурори довели, що у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром на папері. Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

«Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей та просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю», – йдеться в повідомленні генпрокурора.

Суд визнав російського воєнного злочинця винним за двома важкими статтями Кримінального кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Планування, підготовка, розв’язування та веденні агресивної війни.

Оскільки Олександр Лапін наразі переховується від правосуддя на території Російської Федерації, вирок суду ухвалено в заочному порядку. Термін відбуття довічного покарання для генерала розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

⚖️ Суд виніс заочний вирок російському генералу Лапіну, який хотів "взяти Київ за три дні" , - довічне позбавлення волі



Як поідомив Офіс генпрокурора, мова про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил рф, колишнього командувача центрального військового округу рф.



Саме… pic.twitter.com/B9cgT1Gdh6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2026

Що відомо про генерала Лапіна

Олександр Лапін – колишній командувач Центрального військового округу Росії. Саме він очолював російське військове угруповання «Центр» і безпосередньо керував наступом з територій Білорусі та Росії у напрямку Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Після відступу з півночі його підрозділи брали участь у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк. За це Володимир Путін присвоїв йому звання «Героя Росії».

Скандали з Лапіним:

Втеча з Лимана та конфлікт із Кадировим: Восени 2022 року, під час успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, Лапін відповідав за оборону Лимана. Після розгрому російських військ він потрапив під жорстку публічну критику з боку глави Чечні Рамзана Кадирова та засновника військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, які назвали його «нездарою» та звинуватили у здачі територій.

Восени 2022 року, під час успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, Лапін відповідав за оборону Лимана. Після розгрому російських військ він потрапив під жорстку публічну критику з боку глави Чечні Рамзана Кадирова та засновника військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, які назвали його «нездарою» та звинуватили у здачі територій. Нагородження власного сина під час відступу: У березні 2022 року Лапін потрапив у скандал, коли пропагандистські медіа РФ показали сюжет, як він особисто нагороджує медалями танковий полк свого сина, підполковника Дениса Лапіна. Це відбувалося саме в ті дні, коли полк Лапіна-молодшого зазнавав нищівних втрат і поспіхом відступав із Чернігівщини.

У вересні 2025 року російські медіа повідомили, що Путін відправив Лапіна у відставку та звільнив із військової служби через чергову серію гучних провалів на фронті.

Зауважимо, Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило заміну командувача Північної групи військ генерал-полковника Олександра Лапіна. Його посаду обійняв начальник штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним сценарій завершення активної фази бойових дій до листопада. За його словами, він поділяє оцінку президента Володимира Зеленського щодо необхідності якнайшвидшого припинення війни та вважає поставлену главою держави мету правильною і своєчасною. Водночас Буданов наголосив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від України, а й від дій Росії.

«Главком» писав, що російське суспільство не було готове до інтенсивних ударів українських безпілотників і ракет, що створює для РФ додатковий психологічний тиск. З кінця 2022 року Україна системно нарощує удари по російських об’єктах. Останнім часом їхня інтенсивність суттєво зросла, що стало несподіванкою для російського суспільства