На Житомирщині 14-річна школярка народила від 60-річного чоловіка

До моменту судового розгляду 60-річний обвинувачений, неповнолітня дівчина та їхня спільна новонароджена дитина мешкали разом в одному будинку

На Житомирщині до обмеження волі засудили 60-річного чоловіка за інтим із 14-річною школяркою. Після цього дівчинка народила та почала жити з дорослим. Про це йдеться у вироку Звягельського міськрайонного суду Житомирської області, повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановив суд, події розгорталися влітку 2025 року у Звягелі. Чоловік 60 років, який достеменно знав, що його знайомій виповнилося лише 14, протягом червня-серпня 2025-го неодноразово вступав із нею у статеві зносини за її добровільною згодою.

Дівчина завагітніла і 13 березня 2026 року народила доньку. Чоловік визнав батьківство, подавши відповідну заяву до ВДРАЦС. Також пара намагалася зареєструвати шлюб, проте їм було відмовлено через недосягнення дівчиною шлюбного віку.

До моменту судового розгляду 60-річний обвинувачений, неповнолітня дівчина та їхня спільна новонароджена дитина мешкали разом в одному будинку. Чоловік повністю утримував родину за рахунок ведення домашнього господарства.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся і переказав 5 000 гривень на потреби Збройних сил України.

Як сама неповнолітня потерпіла, так і її законний представник та прокурор просили суд не позбавляти чоловіка волі. Вони пропонували призначити йому п’ять років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном на рік. Варто зазначити, що раніше суд уже двічі відмовляв у затвердженні угод про визнання винуватості та примирення, оскільки їхні умови не відповідали інтересам суспільства.

Дівчина на суді заявляла, що «обвинувачений є хорошим батьком, піклується про неї та їхню спільну доньку, вони проживають однією сім`єю. Вона зазначила, що примирилася з обвинуваченим, який повністю відшкодував завдану шкоду, потерпіла та їхня дочка перебуває на повному грошовому утриманні обвинуваченого».

Попри прохання потерпілої та прокурора про умовне покарання, суд вирішив, що звільнення від відбування покарання за ст. 75 Кримінального кодексу України є неможливим.

Оцінюючи обставини справи, суд підкреслив виняткову аморальність і цинічність дій 60-річного чоловіка щодо 14-річної дитини, потенційну шкоду нормальному психічному й фізичному розвитку дівчини, а також велику різницю у віці.

«Вчинене кримінальне правопорушення посягає на статеву свободу та недоторканність неповнолітньої особи й характеризується винятковою аморальністю та цинічністю дій винного. Звільнення особи від відбування призначеного покарання з випробуванням не сприятиме меті покарання – виправленню обвинуваченого та попередженню вчинення нових злочинів», – ідеться у вироку суду.

Звягельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Після набрання вироком чинності засудженого затримають та направлять для відбування покарання до кримінально-виконавчої установи відкритого типу.

Раніше Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру співробітнику поліції, який зґвалтував 14-річну мешканку Запоріжжя.

Нагадаємо, за останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення щодо шлюбів неповнолітніх. Попри суспільні дискусії навколо дитячих шлюбів, у переважній більшості випадків суди підтримують заявників – відмову отримали лише у 48 справах, або близько 2%.