У Запоріжжі майор поліції зґвалтував неповнолітню дівчинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Наразі встановлюються усі обставини злочину
фото з відкритих джерел
Правоохоронці затримали підозрюваного на місці вчинення злочину 

Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру співробітнику поліції, який зґвалтував 14-річну мешканку Запоріжжя. Про це пише «Главком».

Слідством встановлено, що злочин стався 26 травня приблизно о другій годині ночі в одному зі спальних районів міста. Старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, який перебуває у званні майора поліції, вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

Правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо на місці події. Це відбулося одразу після того, як на лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого мешканця розташованого поблизу будинку, який почув крики потерпілої.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Слідство наполягає на триманні під вартою без можливості внесення грошової застави.

У справі тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Нагадаємо, на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку. Подія сталася 5 травня близько одинадцятої вечора у приватному домоволодінні на Вінниччині. За даними слідства, 17-річна потерпіла прибирала на кухні, коли її батько п’яним повернувся з роботи. Застосувавши силу, він зґвалтував свою доньку. В цей час з подвір’я повернулася матір, яка стала свідком злочину. Жінка негайно викликала правоохоронців, які затримали 38-річного чоловіка.

На Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки.

До слова, у Києві триває судовий розгляд справи 37-річного тренера з бразильського джиу-джитсу, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями. Чоловік проводив індивідуальні заняття з дітьми – серед жертв щонайменше дві дівчинки, кожній з яких на момент злочинів було по 11 років. Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Теги: Запоріжжя прокуратура зґвалтування

СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем
Викрито посадовців ТЦК, які «мобілізували» померлих та ув’язнених заради статистики
Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів про борги

