Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото)
Неповнолітній у стані алкогольного сп'яніння збив вагітну жінку на Рівненщині
Фото: поліція Рівненської області

Жертва невдовзі мала народжувати, але ні її, ні дитину врятувати не вдалося, попри всі зусилля поліції та медиків

На Рівненщині 17-річний водій у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія скоїв смертельну ДТП, у якій загинула вагітна жінка. Про це повідомила поліція Рівненської області у Facebook, пише «Главком»

Автопригода сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне на вулиці Центральній. Неповнолітній житель села Локниця, керуючи автомобілем ВАЗ, здійснив наїзд на 26-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям у попутному напрямку, звітують слідчі. 

Огляд показав, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – прилад Drager зафіксував 1,9 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що юнак ніколи не отримував посвідчення водія, а легковик придбав блибдюзько двох тижнів тому за самостійно зароблені кошти.

Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото) фото 1
Фото: поліція Рівненської області

Потерпілу, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, доставили до лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати ні її, ні ненароджену дитину не вдалося. У загиблої залишилися троє малолітніх дітей.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав неповнолітньому підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Наразі 17-річний житель села Локниця перебуває в слідчому ізоляторі. Попри юний вік йому може загрожувати від п'яти до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та перевіряють, зокрема, технічний стан автомобіля й обставини, за яких неповнолітній водій сів за кермо. Після завершення слідства матеріали провадження скерують до суду.

За даними поліції Рівненщини, лише за перше півріччя 2026 року в області сталося 1739 ДТП. Унаслідок аварій 343 людини травмувалися, ще 42 загинули. За перший квартал правоохоронці також зафіксували 205 автопригод за участю водіїв у стані сп'яніння.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський анонсував жорсткіші заходи проти водіїв, котрі систематично порушують ПДР.

Читайте також:

Теги: ДТП Рівненщина аварія алкогольне сп'яніння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автіка в'їхала у літню терасу ресторану на вулиці Великій Васильківській 17 серпня 2026 року
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
Вчора, 15:31
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
16 серпня, 12:01
Транспортні засобі зіткнулися лоб до лоба
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
15 серпня, 19:16
Тривають першочергові слідчі дії
На Львівщині п'яний водій на смерть збив військового у відпустці
4 серпня, 16:45
53-річна водійка автомобіля KIA Soul не надала перевагу в русі мотоциклу Geon Dakar, який їхав зустрічною смугою
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
3 серпня, 16:30
ДТП сталася близько 21:00
У Києві на проспекті Бандери сталася смертельна ДТП, винуватця затримано
27 липня, 11:00
Автівка порушника мала характерні сліди зіткнення
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
22 липня, 16:14
Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали
На Львівщині затримано водія, який спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками
20 липня, 10:37
Водій BMW збив велосипедистів, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA
У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
18 липня, 19:34

Кримінал

Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото)
Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото)
Били та душили людей. 10 військових ТЦК в Одесі отримали підозри
Били та душили людей. 10 військових ТЦК в Одесі отримали підозри
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
Суд залишив під вартою режисера Білоуса з можливістю застави
Суд залишив під вартою режисера Білоуса з можливістю застави
Поліція назвала діагнози, які найчастіше підробляли у висновках ВЛК
Поліція назвала діагнози, які найчастіше підробляли у висновках ВЛК
Поліція назвала підприємства, які найчастіше фігурують у справах про незаконне бронювання
Поліція назвала підприємства, які найчастіше фігурують у справах про незаконне бронювання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua