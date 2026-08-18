Неповнолітній водій збив на смерть жінку на дев'ятому місяці вагітності (фото)
Жертва невдовзі мала народжувати, але ні її, ні дитину врятувати не вдалося, попри всі зусилля поліції та медиків
На Рівненщині 17-річний водій у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія скоїв смертельну ДТП, у якій загинула вагітна жінка. Про це повідомила поліція Рівненської області у Facebook, пише «Главком»
Автопригода сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне на вулиці Центральній. Неповнолітній житель села Локниця, керуючи автомобілем ВАЗ, здійснив наїзд на 26-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям у попутному напрямку, звітують слідчі.
Огляд показав, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – прилад Drager зафіксував 1,9 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що юнак ніколи не отримував посвідчення водія, а легковик придбав блибдюзько двох тижнів тому за самостійно зароблені кошти.
Потерпілу, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, доставили до лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати ні її, ні ненароджену дитину не вдалося. У загиблої залишилися троє малолітніх дітей.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав неповнолітньому підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Наразі 17-річний житель села Локниця перебуває в слідчому ізоляторі. Попри юний вік йому може загрожувати від п'яти до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та перевіряють, зокрема, технічний стан автомобіля й обставини, за яких неповнолітній водій сів за кермо. Після завершення слідства матеріали провадження скерують до суду.
За даними поліції Рівненщини, лише за перше півріччя 2026 року в області сталося 1739 ДТП. Унаслідок аварій 343 людини травмувалися, ще 42 загинули. За перший квартал правоохоронці також зафіксували 205 автопригод за участю водіїв у стані сп'яніння.
Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський анонсував жорсткіші заходи проти водіїв, котрі систематично порушують ПДР.
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