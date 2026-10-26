«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та її адвокат під час судового засідання у ВАКС

Майже 20 років тому Тимошенко «прославилася» схожою фразою – «Все пропало». Цей вигук став мемом.

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про ймовірну фальсифікацію доказів у її справі, яку розслідує НАБУ. Вона стверджує, що в експертних установах Одеси та Харкова раптово «зникли» комп’ютери, на яких мали б перевіряти головний доказ – аудіозапис. Про це політикиня розповіла в коментарі «Главкому».

За словами Тимошенко, суд надав стороні захисту тимчасовий доступ до комп’ютерів установ, щоб перевірити, чи проводилися експертизи аудіозапису насправді. Однак, як стверджує депутатка, в установах відповіли, що комп’ютери зламалися, їх розібрали на запчастини, а материнські плати зникли.

«Випадково, в один час, в одну хвилину всі комп'ютери зламалися, материнська матриця не збереглася, все згоріло», – сказала Тимошенко.

Тимошенко вважає, що ці обставини можуть свідчити про фальсифікацію експертиз. Вона також заявила, що захисту не надали оригіналу аудіозапису, який фігурує у кримінальному провадженні. «Це говорить про те, що ці експертизи не проводилися, але вони вкладені», – стверджує політикиня.

На її думку, переслідування пов’язане з підготовкою до можливих виборів та позицією її політичної сили щодо формування антикорупційних органів.

Окремо Юлія Тимошенко нагадала, що вважає народного депутата від «Слуги народу» Ігоря Копитіна зацікавленим у фальсифікації аудіозапису. За її версією, він міг піти на співпрацю з НАБУ, щоб уникнути власної кримінальної відповідальності. «Копитін був зацікавлений зняти з себе кримінальну справу, принісши якийсь запис моєї розмови», – стверджує політикиня.

Тимошенко також заявила, що Копитін представив свого помічника Дорофєєва, який, за її словами, виявився чинним агентом НАБУ. Політикиня вважає це ознакою можливої провокації.

Водночас ці твердження є позицією Тимошенко. Копитін раніше заперечував закиди на свою адресу, заявляючи, що вони не відповідають дійсності та не підтверджені фактами.

Майже 20 років тому, у час свого прем'єрства, Тимошенко «прославилася» схожою фразою – «Все пропало». Тоді Юлія Тимошенко записувала звернення на телекамеру і суфлер на самому початку виступу погас. На що Тимошенко відреагувала буквально. Цей вигук став мемом.

Нагадаємо, що увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже розглядав аналогічне клопотання Юлії Тимошенко. Зокрема, 5 лютого суд відмовив підозрюваній народній депутатці у наданні дозволу на тимчасовий виїзд за межі України.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко.

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».