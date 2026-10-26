Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та її адвокат під час судового засідання у ВАКС
фото: glavcom.ua

Майже 20 років тому Тимошенко «прославилася» схожою фразою – «Все пропало». Цей вигук став мемом.

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про ймовірну фальсифікацію доказів у її справі, яку розслідує НАБУ. Вона стверджує, що в експертних установах Одеси та Харкова раптово «зникли» комп’ютери, на яких мали б перевіряти головний доказ – аудіозапис. Про це політикиня розповіла в коментарі «Главкому».

За словами Тимошенко, суд надав стороні захисту тимчасовий доступ до комп’ютерів установ, щоб перевірити, чи проводилися експертизи аудіозапису насправді. Однак, як стверджує депутатка, в установах відповіли, що комп’ютери зламалися, їх розібрали на запчастини, а материнські плати зникли.

«Випадково, в один час, в одну хвилину всі комп'ютери зламалися, материнська матриця не збереглася, все згоріло», – сказала Тимошенко.

Тимошенко вважає, що ці обставини можуть свідчити про фальсифікацію експертиз. Вона також заявила, що захисту не надали оригіналу аудіозапису, який фігурує у кримінальному провадженні. «Це говорить про те, що ці експертизи не проводилися, але вони вкладені», – стверджує політикиня.

На її думку, переслідування пов’язане з підготовкою до можливих виборів та позицією її політичної сили щодо формування антикорупційних органів.

Окремо Юлія Тимошенко нагадала, що вважає народного депутата від «Слуги народу» Ігоря Копитіна зацікавленим у фальсифікації аудіозапису. За її версією, він міг піти на співпрацю з НАБУ, щоб уникнути власної кримінальної відповідальності. «Копитін був зацікавлений зняти з себе кримінальну справу, принісши якийсь запис моєї розмови», – стверджує політикиня.

Тимошенко також заявила, що Копитін представив свого помічника Дорофєєва, який, за її словами, виявився чинним агентом НАБУ. Політикиня вважає це ознакою можливої провокації.

Водночас ці твердження є позицією Тимошенко. Копитін раніше заперечував закиди на свою адресу, заявляючи, що вони не відповідають дійсності та не підтверджені фактами.

Майже 20 років тому, у час свого прем'єрства, Тимошенко «прославилася» схожою фразою – «Все пропало». Тоді Юлія Тимошенко записувала звернення на телекамеру і суфлер на самому початку виступу погас. На що Тимошенко відреагувала буквально. Цей вигук став мемом.

Нагадаємо, що увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого  є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже розглядав аналогічне клопотання Юлії Тимошенко. Зокрема, 5 лютого суд відмовив підозрюваній народній депутатці у наданні дозволу на тимчасовий виїзд за межі України.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

Теги: Юлія Тимошенко суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудру підозрюють у легалізації 150 млн грн, отриманих незаконним шляхом
Мудра залишається під вартою: суд ухвалив рішення
28 вересня, 12:57
Пара передавала ворогу координати стратегічних об'єктів для атак РФ
Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок
30 вересня, 17:08
Маєток у центрі Києва, де проживав Герман Галущенко
Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко
4 жовтня, 15:21
За результатами розгляду суд відмовив у затвердженні угоди
Суд зробив заяву після жорсткого рішення стосовно угоди з нардепом Качним
7 жовтня, 19:31
Нобелівська премія миру є однією з найпрестижніших міжнародних нагород
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2026 року
9 жовтня, 12:25
Суд конфіскував грошові кошти Олексія Копайгородського
У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
5 жовтня, 13:09
Любомир Дмитришин (праворуч) під час обрання запобіжного заходу в Голосіївському районному суді Києва, 7 жовтня 2026 року
Протести проти вирубки дерев на Теремках: ветерану Дмитришину обрано запобіжний захід
7 жовтня, 15:16
За даними слідства, колишній посадовець Офісу генпрокурора відігравав одну з ключових ролей у корупційній схемі
Операція «Карфаген». Суд ухвалив рішення щодо експосадовця Офісу генпрокурора
22 жовтня, 18:47
Суд став на бік ТЦК у справі про відстрочку для батька трьох дітей
Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК
18 жовтня, 16:58

Політика

«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
143K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
72K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua