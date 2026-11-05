Суд відправив за ґрати водія псевдошвидкої після сутичок на Борщагівці

Слідство встановило, що чоловік приїжджав до військового об'єкта ще напередодні інциденту та знімав його на відео

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Єні, одному з фігурантів справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За версією слідства, Віктор Єна був водієм автомобіля з маркуванням швидкої допомоги, яким до будівлі прибула Валентина Молода – ще одна фігурантка кримінального провадження.

Під час подій 2 листопада чоловік перебував поруч із Молодою. На місці інциденту він представився водієм швидкої допомоги. Водночас, за інформацією правоохоронців, Єна міг брати участь у підготовці до подій, які згодом переросли в сутички біля військового об'єкта.

Зокрема, прокурори стверджують, що 31 жовтня чоловік приїхав за адресою розташування військового об'єкта та здійснив його відеозйомку. Через два дні, 2 листопада, Єна знову прибув до цього місця, але вже разом із Валентиною Молодою. Для цього, за версією слідства, використовувався автомобіль, замаскований під машину швидкої допомоги.

Саме ці обставини стали частиною матеріалів кримінального провадження, в межах якого правоохоронці встановлюють роль кожного з учасників інциденту.

За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення суд ухвалив рішення про тримання Віктора Єни під вартою протягом 60 діб. Можливості звільнення під заставу ухвала не передбачає. Водночас обрання запобіжного заходу не означає визнання чоловіка винним. Остаточну правову оцінку його діям має надати суд за результатами розгляду справи.

Нагадаємо, 4 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав аналогічний запобіжний захід Валентині Молодій. Її також відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

За даними слідства, 2 листопада жінка прибула до будівлі в Петропавлівській Борщагівці в одязі медичної працівниці. На місці вона заявляла про нібито незаконне утримання та катування військовослужбовців.

Молодій інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, поширення інформації про розташування військових, а також організацію масових заворушень.