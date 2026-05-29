Шлюби неповнолітніх в Україні: у яких регіонах їх найбільше

Головним аргументом, через який суди дозволяють неповнолітнім одружитися, залишається вагітність

За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення щодо шлюбів неповнолітніх. Попри суспільні дискусії навколо дитячих шлюбів, у переважній більшості випадків суди підтримують заявників – відмову отримали лише у 48 справах, або близько 2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільше таких рішень суди ухвалили у 2021 році – 790. Надалі кількість справ поступово зменшувалася: у 2022 році їх було 641, а у 2025 – 356. Водночас від початку цього року вже зафіксовано 92 рішення.

Лідером за кількістю справ стала Львівська область – 240 рішень. Далі йдуть Вінницька область із 187 справами та Дніпропетровська – зі 175. Ще по 164 рішення ухвалили суди Рівненської та Волинської областей.

Натомість найменше таких справ за останні п’ять років було у Луганській області – 12 рішень. У Херсонській області суди розглядали можливість одружитися неповнолітнім 23 рази, у Києві – 42, а на Донеччині – 45.

У понад 72% справ головним аргументом, через який суди дозволяють неповнолітнім одружитися, залишається вагітність – 2 025 рішень. Ще у чверті випадків суди пояснювали дозвіл «відповідністю загальним інтересам» заявників – 704 рішення. Наявність спільної дитини стала причиною для дозволу у 97 випадках.

Причини відмов теж доволі типові. У трьох із чотирьох випадків суди вважали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам – 36 рішень. Ще сім справ закрили через відсутність предмета спору. У п’яти випадках було відмовлено через те, що заявник чи заявниця не досягли 16-річного віку – саме з цього віку українське законодавство дозволяє звертатися до суду за правом на шлюб.

Нагадаємо, що в Україні тривають активні дискусії навколо нового Цивільного кодексу. Зокрема, у початковій редакції законопроєкту передбачалась норма, яка дозволяла укладати шлюб із 14 років за рішенням суду – у разі вагітності або народження дитини. Це положення викликало значний суспільний резонанс і критику через можливе порушення прав дітей, тому згодом його було вилучено з тексту законопроєкту.