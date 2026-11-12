Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям

У листопаді 2023 року під час планового лікування карієсу під загальним наркозом помер півторарічний хлопчик

У Тернополі суд виніс вирок двом лікарям обласної дитячої клінічної лікарні у справі про смерть півторарічного хлопчика під час стоматологічного лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

«За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратури суд виніс обвинувальний вирок щодо двох лікарів Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Їх неналежне виконання професійних обов'язків призвело до загибелі малолітнього пацієнта», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у листопаді 2023 року під час планового лікування карієсу під загальним наркозом помер півторарічний хлопчик. Медики, за версією слідства, проігнорували наявність у дитини вираженого хронічного запального процесу, про який свідчили попередні аналізи крові. Також вони не забезпечили належної передопераційної підготовки та не провели додаткових обстежень. Під час медичного втручання у дитини розвинулися гостра легенево-серцева недостатність і набряк легень. Це призвело до зупинки серця. Хлопчик помер увечері того ж дня.

«Прокурор довів причинно-наслідковий зв'язок між порушеннями медичних протоколів, посадових інструкцій і настанням смерті дитини. Незважаючи на те, що обвинувачені не визнали своєї провини, їхню вину було повністю доведено доказами, які досліджувались під час судового розгляду», – додається у заяві.

Лікаря-стоматолога-хірурга та лікарку-анестезіологиню визнано винними за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Суд призначив стоматологу- хірургу два роки позбавлення волі, а анестозіологині – один рік позбавлення волі. Обох медиків також позбавлено права обіймати посади, пов'язані з наданням медичної допомоги та здійсненням медичної практики, строком на три роки.

Раніше у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. Під час стоматологічного оперативного втручання у маленького пацієнта почав падати тиск. Хлопчика доправили у реанімаційне відділення, де він помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

До слова, у столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу.