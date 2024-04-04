Макрон впевнений, що Росія націлиться на літню Олімпіаду в Парижі

Макрон визнає наявність іноземних загроз, які перешкоджають безпечне проведення Олімпіади

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа. Про це повідомляє Reuters.

Макрона запитали про те, чи вважає він, що Росія намагатиметься націлитися на Олімпіаду.

«Я не маю жодних сумнівів, зокрема з точки зору інформації», – відповів очільник Франції.

Емманюель Макрон спілкувався з журналістами на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру. Його коментарі є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз для безпеки або безперешкодному проведенню ігор.

Ігри відбуватимуться на складному глобальному тлі: війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля із забезпечення безпеки Олімпіади, зауважують в Reuters.

Останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть бути відправлені в Україну. Хоча президент Франції чітко дав зрозуміти, що країна не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Французький уряд також зайняв більш жорстку позицію проти ймовірних зусиль Росії з дезінформації по всій Європі.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Також міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціація спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських спортсменів, які підтримують війну в Україні та були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри у нейтральному статусі.