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Замовник вбивства Каті Гандзюк заявив про мобілізацію до ЗСУ: реакція Міноборони й військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
Замовник вбивства Каті Гандзюк заявив про мобілізацію до ЗСУ: реакція Міноборони й військових
Владислав Мангер заявив про мобілізацію до ЗСУ
фото з відкритих джерел

Під час суду Мангер заявив, «що скоро надасть в суд клопотання Міністерства оборони про необхідність його призвати».

Колишній очільник Херсонської облради Владислав Мангер, якого засудили за замовлення вбивства активістки Катерини Гандзюк, під час розгляду апеляційної скарги надав лист буцімто від командира військової частини А7382 про те, що його нібито викликають на службу.

Згідно з повідомленням на Facebook-сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?», 1 квітня 2024 року під час розгляду апеляційної скарги Мангера та Левіна з'ясувалося, що «існує лист командира військової частини А7382, в якому висловлюється бажання призвати на військову службу до цієї частини Владислава Мангера».

Наголошується, що під час суду Мангер заявив, «що скоро він надасть в суд клопотання Міністерства оборони про необхідність його призвати».

«Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя», - йдеться у дописі.

Виходячи з цього переліку, «потенційний солдат Мангер навряд пройде ВЛК». 

«Як так сталося, що вибір командира при пошуку бійців пав на хвору людину, яка отримала 10 років позбавлення волі за організацію замовного вбивства, треба спитати у командування. Окрім цього, питаємо публічно у Рустема Умєрова, чи правду каже Мангер? У самого Мангера хотіли б спитати, чому він не хоче служити в 38 бригаді у свого друга Миколи Ставицького?», - підсумували у дописі.

Допис щодо
Допис щодо
скріншот: facebook.com/gandziukgate

У Міністерстві оборони України вже відреагували, залишивши під дописом відповідний коментар.

У ньому йдеться про те, що «Міністерство оборони не готує жодного клопотання для зарахування п. Мангера до Збройних Сил».

«Якщо відповідна ініціатива з'явилася на рівні військової частини, процес буде негайно припинено, щодо ініціаторів - проведене службове розслідування», – додали у відомстві.

скріншот: facebook.com/gandziukgate
скріншот: facebook.com/gandziukgate
Коментар Міноборони під дописом сторінки «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Також на цю ситуацію відреагувала і прес-служба 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, куди начебто мали призвати Мангера.

В офіційній заяві наголошується, що розповсюджена на низці інформаційних ресурсів інформації щодо «причетності командира військової частини А7382 до надання обвинуваченому у замовленні нападу на Катерину Гандзюк екс-голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру листа для проходження служби у військовій частині А7382 - не відповідає дійсності». 

Уточнюється, що 126-та окрема бригада територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення обороняє український Південь від російських загарбників.

«Ми пройшли бої за Миколаїв, брали участь в Херсонській контрнаступальній операції, в ході якої правий берег області було повністю зачищено від окупаційних військ, а Херсон було звільнено від загарбників. Ми продовжуємо безжально бити по російській техніці та особовому складу на лівому березі Херсонської області, готуючи підґрунтя для нових українських перемог», - розповіли у прес-службі.

У бригаді додали, що Херсон для них – не просто назва.

«Це дім, це поле бою, це незабутні емоції від звільнення міста, звільнення українців від багатомісячного ярма російської окупації. Саме тому нам прикро чути, що нашу бригаду почали підозрювати в тому, що ми готові мобілізувати до своїх лав людину, яка замовила вбивство активістки Катерини Гандзюк ще до приходу на цю землю російських загарбників», – зауважили у дописі.

Крім того, військові офіційно заявили: «Владислава Мангера не було, не буде і в жодному разі не могло бути в нашій бригаді».

«Мангер за рішенням українського суду відбуває справедливе покарання як замовник резонансного вбивства, його місце в тюрмі. Наше місце - на полі бою, де 126 бригада продовжить боротись за справедливість для українського народу, звільняючи нові території, а не злочинців від покарань», – йдеться у дописі.

Уточнюється, що «командування військової частини А7382 просить не розповсюджувати хибну інформацію».

Реакція 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, куди буцімто мали призвати Мангера.
Реакція 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, куди буцімто мали призвати Мангера.
скріншот: facebook.com/gandziukgate

Зазначимо, що Мангер не вперше збирається на фронт. Так, підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер у березні 2022 року вже просив дозволити йому вступити до лав ЗСУ. Заяву на ім'я президента Володимира Зеленського Мангер опублікував у Facebook.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.
Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.
16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Теги: Міноборони солдат Владислав Мангер Facebook Херсон розслідування суддя військові Миколаїв вбивство звільнення

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