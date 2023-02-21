Суддя покарав ухилянтів тюрмою, щоб налякати інших мобілізованих

Обвинувачені можуть оскаржити свої вироки протягом 30 днів до апеляційного суду

За день суддя з Хмельниччини призначив реальні терміни покарання двом чоловікам, котрі пройшли медичну комісію і відмовилися воювати

Суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Роман Савчук засудив двох чоловіків до трьох років в’язниці за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні вироки винесено в один день, 7 лютого, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2022 році обоє чоловіків одержали повістки і пройшли успішно військово-лікарську комісію. Однак в останній момент відмовилися від відправки до військових частин. Причина у кожного з них була різною.

Обвинувачений, який не має постійного місця роботи, пояснив судді: хотів проходити військову службу за контрактом, а не по мобілізації. Натомість на момент розгляду кримінального провадження чоловік не уклав контракт і не звертався до відповідних інстанцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інший обвинувачений у свій захист заявив: за кілька днів до відправки планував оперативне втручання на носі. Але про причин неявки нікого не завчасно повідомив. У подальшому після проведення операції до центру комплектування так і не з’явився.

Обвинувачені визнали вину і щиро розкаялися. При цьому суддя не знайшов підстав, щоб застосувати умовний термін покарання замість реального.

На думку служителя Феміди, злочин, які скоїли чоловіки, має високий ступінь суспільної небезпечності. Адже Україна протистоїть відкритій військовій агресії Росії. І якщо суд призначить більш м’ягке покарання, це призведе до свідомого та відвертого ігнорування повісток іншими чоловіками, які підлягають мобілізації. Відповідно, така ситуація негативно впливає на стан укомплектованості військових частин, а отже і обороноздатності всієї країни, аргументував суддя.

«Покарання за вчинене кримінальне правопорушення гарантує адекватне реагування на загрозу національної безпеки держави», – переконаний суддя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обвинувачені можуть оскаржити свої вироки протягом 30 днів до апеляційного суду.

Як відомо, в Україні триває 362-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що санкція статті 336 Кримінального кодексу, за якого суд покарав ухилянтів, передбачає позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Як повідомляв «Главком», у Тернополі розгорівся скандал довкола мобілізації місцевого мешканця. Чоловік загинув через чотири дні після прибуття на фронт. Рідні чоловіка стверджують: повістку йому вручили на зупинці громадського транспорту. Після мобілізації він не проходив жодної підготовки.