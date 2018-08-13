Нападники – не українці: Поліція розповіла подробиці смертельного пограбування у Києві



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Напад на ювелірку у Києві 12 серпня

Нападники спілкувалися іноземною мовою

Нападники на ювелірний магазин у Києві серйозно готувалися до злочину, і не були українцями. Такий висновок зробили правоохоронці після проведення першочергових слідчих дій, інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Нападники поводили себе зухвало і, на жаль, внаслідок цього нападу загинув охоронець. Проаналізувавши всю зібрану інформацію, можемо говорити про те, що розбійники чітко спланували розбій на магазин: вони вибрали зручний час, коли у місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і місце відстою машини. Навіть той факт, що спалили автомобіль, який використовували під час нападу, говорить про те, що вони намагалися знищити речові докази: саме у салоні виявили зброю, яку вони, імовірно, застосували під час розбою», - розказав тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктор Нечитайло

При цьому правоохоронець наголосив, що нападники – не українці: між собою вони спілкувалися іноземною мовою, а до охоронця і продавця один із них звертався російською. Також їх поведінка дає підстави вважати, що вони попередньо робили розвідку місця вчинення злочину і місця знищення автомобіля, адже коли рухалися територією гаражного кооперативу, прикривали обличчя, аби їх не зафіксували камери відеонагляду, йдеться у повідомленні.

«Зі слів свідків, на вчинення злочину у них пішло кілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що забрали нападники в основному ювелірні прикраси із дорогоцінним камінням. Остаточна сума завданого збитку буде встановлена після проведення інвентаризації», - зазначив Нечитайло.

Він також додав, що на розшук нападників орієнтований весь особовий склад поліції Києва, складено план проведення оперативно-розшукових заходів та гласних і негласних слідчих дій.

«Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію про цей злочин. Тож, якщо ви її маєте, просимо телефонувати на 102. За вбивство охоронця і напад на ювелірний магазин зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення», - підсумував Нечитайло.

Кримінальні провадження розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій).

Нагадаємо, ввечері 12 серпня у Шевченківському районі нападники вбили охоронця і забрали ювелірні вироби з ювелірного магазину. За попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становить близько 5-ти мільйонів гривень. Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі.