Справа про держзраду нардепа Шевченка. Суд арештував авто... гувернантки

На початку року суд продовжив тримання під вартою нардепа ще на 60 днів

Ключі від чужої автівки лежали у спальні політика

Суд арештував кросовера Subaru Outback, який визнано речовим доказом у справі за підозрою у державній зраді народного депутата від групи «Відновлення України» Євгенія Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, у день оголошення підозри нардепу, 14 листопада 2024 року правоохоронці виявили автомобіль Subaru Outback, що стояв припаркований біля столичного супермаркету. Того ж дня у квартирі політика слідчі знайшли свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу і ключі, що лежали у спальні підозрюваного. Слідство вважає, що автівка фактично перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Євгенія Шевченка.

Разом із тим, Subaru Outback зареєстровано на гувернантку, яка, згідно з податковою звітністю, немає достатніх джерел для придбання вказаного майна.

Нагадаємо, що на початку року суд продовжив тримання під вартою підозрюваного обранця ще на 60 днів – до 7 березня 2025 року. Головне слідче управління Державного бюро розслідувань підозрює Євгенія Шевченка у держзраді, яка полягала у шкоді обороноздатності та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти нашої країни.

За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи на кшталт YouTube і Telegram.

Крім цього, у серпні 2021 року Євгеній Шевченко, перебуваючи на території Білорусі, зустрічався з тамтешніми представниками бізнесових, політичних структур та політичним керівництвом. Після цього нардеп поширював меседжі про відсутність загрози нападу російських військ з території Білорусі. При цьому, переконане слідство, Шевченко володів інформацією, що протягом 2021-початку 2022 років у Білорусі проводилися так звані «військові навчання» із залученням військових формувань та підрозділів Збройних сил Росії. Під прикриттям навчань на території Білорусі були сформовані російські батальйонні і ротні тактичні групи та загони спеціального призначення, які 24 лютого 2022 року вторглися в Україну.

У разі доведення вини українському політику загрожує від 12 до 15 років тюрми.