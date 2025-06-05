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Одіозні втікачі-регіонали Єфремов та Кузьмін розпочали в Росії публічну діяльність (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Одіозні втікачі-регіонали Єфремов та Кузьмін розпочали в Росії публічну діяльність (фото)
Олександр Єфремов та Ренат Кузьмін помічені на пропагандистських заходах у Москві
фото: Bankova Mail

Путін вивів у гру двох соратників Медведчука. Ексрегіонал Олександр Єфремов та інші зрадники обговорюють «майбутнє України» у Москві

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Олександр Єфремов, якого підозрюють у державній зраді, засвітився на пропагандистському заході у Москві. Він взяв участь у «круглому столі», присвяченому обговоренню майбутнього України. Поряд з Єфремовим помічено Рената Кузьміна – екснардепа від забороненої ОПЗЖ та соратника Віктора Медведчука. Про це з посиланням на російське телебачення повідомляє «Главком».

Засідання «Клуба експертів» в Інституті країн СНД відбулося 29 травня. У переліку запрошених до обговорення низка українців. Як повідомили в Інституті країн СНД, у заході взяли участь: Ренат Кузьмін – колишній український політик, ексзаступник генпрокурора України та депутат Верховної Ради, Олександр Єфремов – «ексгубернатор» Луганської області, Валерій Голенко – колишній голова Луганської облради, Володимир Олійник – колишній депутат Верховної Ради, Василь Вакаров – «український політолог», колишній співробітник Адміністрації президента України, член руху «Інша Україна» та інші.

Кузьміна, як і Єфремова, підозрюють у державній зраді, а у 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Кузьміна українського громадянства.

Одіозні втікачі-регіонали Єфремов та Кузьмін розпочали в Росії публічну діяльність (фото) фото 1

Одіозні втікачі-регіонали Єфремов та Кузьмін розпочали в Росії публічну діяльність (фото) фото 2
фото: телеграм-канал Bankova Mail

Ця поява відбувається на тлі послідовної політики України щодо позбавлення державних нагород та звань зрадників і колаборантів. У 2024 році президент Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб, серед яких низка відомих проросійських політиків: Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін, Олександр Єфремов, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Андрій Деркач. До цього списку також увійшов патріарх РПЦ Кирило.

Одіозні втікачі-регіонали Єфремов та Кузьмін розпочали в Росії публічну діяльність (фото) фото 3
скріншот

Як відомо, у травні минулого року «Главком» звертався до Офісу генерального прокурора з запитом щодо оголошення у розшук колишнього керівника фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання, ексдепутата Олександра Єфремова. Начальниця відділу розгляду запитів на публічну інформацію Офісу генпрокурора Наталя Тєлічко у відповіді на запит зазначила: «Питання оголошення обвинуваченого Є. у розшук та вжиття інших заходів, спрямованих на встановлення його місцезнаходження, можуть бути ініційовані прокурором перед Синельнеківським міськрайонним судом Дніпропетровської області після отримання цим судом матеріалів судового провадження».

Крім цього, в Офісі генпрокурора заявили: 6 березня 2022 року Верховний суд змінив підсудність справ Старобільського районного суду Луганської області (до вторгнення там розглядався обвинувальний акт щодо Олександра Єфремова) на Синельнеківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Однак до цього часу жодна справа не передавалася «у зв’язку за наявністю ризику для життя чи здоров’я, пов’язаного з вивезенням таких судових справ».

У листопаді 2024 року президент Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб, включно з Олександром Єфремовим.

Колишній голова проросійської «Партії регіонів» у Верховній Раді, депутат V та VI скликань Олександр Єфремов втік до Росії після повномасштабного вторгнення та зараз живе у Москві. Екснардеп, якого підозрюють у державній зраді, неоодноразово відвідував Москву до війни з Росією.

Олександра Єфремова підозрюють у сприянні створенню псевдореспубліки «ЛНР», захопленні Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році, а також державній зраді. Колишній депутат був у підконтрольній експрезиденту Віктору Януковичу фракції «Партії регіонів», був давнім соратником президента-втікача та голосував за «диктаторські закони 16 січня» – пакет законів, які значно обмежували права громадян та свободу слова. Був у складі ОПЗЖ, проте напередодні парламентських виборів у 2019 році був виключений з партії.

Цьогоріч у березні Пенсійний фонд України відмовився надати інформацію на запит «Главкома» щодо сум виплачених пенсій громадянам, які займали в країні високі посади в країні. Зокрема, видання цікавилося, які пенсії з 2014 року отримує в тому числі і Олександр Єфремов.

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Теги: Олександр Єфремов державна зрада Ренат Кузьмін Москва

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