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Секта для держзрадників? Журналісти розказали про діяльність релігійного руху «АллатРа» в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Секта для держзрадників? Журналісти розказали про діяльність релігійного руху «АллатРа» в Україні
«АллатРа» є інформаційним проєктом Кремля
фото з відкритих джерел

Релігійний напрямок є ключовим гібридним інструментом російської агресії

Справа колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, який є одним із топпідозрюваних у держзраді і невдовзі постане перед судом, розкрила цілий пласт багатолітньої діяльності в Україні російської ФСБ та розгалуженої мережі її агентів. Як з’ясувало спільне розслідування СБУ та Державного бюро розслідувань, Кулініч працював на Луб’янку під псевдонімом «Котигорошко» ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну: розставляв «своїх людей» в українських правоохоронних органах та підбурював інших громадян до державної зради.

На підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Водночас це суто «політична» грань роботи на ворожу спецслужбу крота високого рангу.

Інший бік цієї скандальної історії – релігійний. Кулініч роками був активно долучений до церковного життя України. І буквально «розривався» між УПЦ Московського патріархату, де активно допомагав Андрію Деркачу – ще одному одіозному випускнику Академії ФСБ, багатолітньому нардепу та поціновувачу московського патріарха Кирила (Гундяєва), та дивним неокультом під назвою «АллатРа».

Про гібридний інструмент російської агресії у вигляді української філії РПЦ сказано вже багато, а ось в чому полягає доктрина й особливості міжнародного релігійного руху «АллатРа», яку ще називають «сектою русского міра», розбирався «Главком».

Читайте матеріал: «Секта Путіна». Що таке релігійний рух «АллатРа» і як він пов’язаний з Україною
Теги: державна зрада росія Україна путін ФСБ

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