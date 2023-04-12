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Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена
Реєстр держзрадників Руху налічує майже 1150 осіб
фото: Рух «Чесно»

Лише проти восьми державних зрадників нині триває судове розслідування 

До реєстру державних зрадників потрапили 16 голів громад, які отримали підозру в злочинах проти основ національної безпеки України. У справах проти восьми осіб тривають судові засідання, а найбільше з-поміж голів громад представників від ОПЗЖ та самовисуванців. Про це повідомляє Рух «Чесно». 

Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена фото 1

Лише міський голова Південного Олександр Брюханов отримав обвинувальний вирок. Він на початку повномасштабного вторгнення заявив, що не варто чинити опір російським окупантам, та відмовився формувати сили спротиву. Прокуратура оголосила йому підозру в державній зраді. Згодом слідство перекваліфікувало дії Брюханова як посягання на територіальну цілісність України. Примітно, що за цією статтею передбачена значно менша відповідальність – 5–10 років позбавлення волі, тоді як за державну зраду – 12–15 років.

У вироці суд затвердив угоду про визнання винуватості з прокурором та звільнив Брюханова від покарання з іспитовим терміном у два роки. Міського голову звільнили з-під варти у залі суду. Він навіть вийшов на роботу. Тоді в прокуратурі зазначили, що обвинувачення не могло просити в суду відсторонення Брюханова від обов’язків міського голови, оскільки він займав виборну посаду. 

«Ворог розраховував на те, що місцеве самоврядування стане опорою на сході та півдні країни для створення фейкових органів влади. І помилився. Мери міст, особливо обласних центрів, тримали та тримають оборону. Але на фоні цього вироку Брюханову, якого не відсторонили від посади, відсторонення від посади мера Чернігова Атрошенка не може не викликати у суспільства питань. Виходить, що система залишає держзрадників на виборній посаді й не бачить проблем, а тих, хто боронив обласний центр, можна відсторонити», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Через місяць Брюханов за власним бажанням припинив свої повноваження. Обов’язки голови почав виконувати секретар.

Єдиний очільник обласного центру, до якого у правоохоронної системи є питання, пов’язані з державною зрадою, – це мер Полтави Олександр Мамай. СБУ повідомила йому підозру в поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Сам Мамай заявив, що інформація була відкритою, а підозра – політично мотивованою. Також йому була вручена підозра у розтраті півмільйона гривень місцевого бюджету. ВАКС визнав Мамая винним. Суд зобов’язав його перерахувати 2 млн гривень для допомоги ЗСУ та звільнив від покарання з іспитовим строком в один рік.

У 2021 році Мамай в ефірі проросійського телеканалу «Наш» заявив, що на території України воюють США та Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою.

Але з-поміж мерів-зрадників є й ті, кому вдалося втекти. Так, мер Куп’янська Геннадій Мацегора вступив у перемовини з військовими РФ та публічно заявив, що місто під контролем російських військових. Тоді йому оголосили підозру в державній зраді. Згодом російські військові затримали мера Куп’янська. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Геннадій Мацегора виїхав до РФ разом із сім’єю. 

Балаклійський міський голова Іван Столбовий аналогічно втік до Росії. Перед цим він добровільно виконував повноваження в окупаційному органі місцевого самоврядування. Столбовий заочно отримав підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.

Раніше Рух «Чесно» повідомляв, що Офіс генпрокурора відкрив понад 6000 справ за фактом державної зради та колабораційної діяльності. Торік обвинувальні вироки отримали 10% колаборантів і зрадників. 

Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена фото 2

Попри перехід деяких голів громад на бік ворога, українці продовжують чинити спротив, зокрема у підпіллі.

Нагадаємо, що СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми. На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. 

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення. Роман Дудін спробував усунути від виконання обовʼязків голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану. 

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Теги: державна зрада зрада

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