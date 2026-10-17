Прокурор Офісу генпрокурора на смерть збив пішохода на Київщині

Прокурор зізнався у причетності до смертельної ДТП на Київщині

Після аварії прокурор втік з місця ДТП, а наступного дня сам звернувся до правоохоронців

На Київщині затримано прокурора Офісу генерального прокурора, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, водій автомобіля Renault збив 36-річного пішохода та залишив місце аварії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

ДТП сталася ввечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище Київської області. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув. Тіло загиблого виявили вранці 16 жовтня неподалік траси М-05, біля зупинки громадського транспорту.

Того ж дня до правоохоронців звернувся прокурор Офісу генерального прокурора. Він повідомив про свою можливу причетність до смертельної аварії та вказав місцеперебування автомобіля, яким, за попередньою інформацією, було збито пішохода. Правоохоронці затримали прокурора відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автомобіль Renault, яким, за даними слідства, прокурор міг збити пішохода на Київщині фото: Офіс генпрокурора

На момент ДТП чоловік перебував у відпустці для догляду за дитиною та не виконував службових обов'язків. Затриманому готують повідомлення про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство також вирішує питання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю прокурора Шептицької окружної прокуратури Руслана Кульчицького. За даними слідства, він збив брата та сестру в селі Смереків. Унаслідок аварії дівчинка загинула, а її брата госпіталізували. Наступного дня прокурору повідомили про підозру.