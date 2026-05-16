Сибіга: Спецтрибунал щодо агресії РФ засідатиме в Гаазі

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме в Гаазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Угода про Керівний комітет затверджена

Сибіга повідомив, що в Кишиневі затверджено угоду про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу. За його словами, це – важливий практичний крок до повноцінного запуску міжнародного правосуддя щодо агресії РФ.

До ініціативи вже приєдналися 37 учасників із трьох континентів, і коло учасників розширюється. Раніше до угоди приєдналися Греція, Фінляндія та Бельгія, ставши черговими з понад двох десятків держав, які офіційно підтвердили намір стати співзасновниками трибуналу.

Зустріч із президентом ЄСПЛ

Під час робочої поїздки Сибіга разом із заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою зустрівся з президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром. Обговорювали, як практика ЄСПЛ може бути використана у роботі майбутнього трибуналу, а також прогрес у справі Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України.

Міністр подякував суду за рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» і наголосив, що ЄСПЛ визнав дії РФ проти України безпрецедентними в історії Ради Європи.

«Висловив вдячність Суду за його історичне рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" – рішення, яке стало не лише юридичним вердиктом, а й потужним політичним і моральним сигналом Європи агресору», – написав Сибіга.



Нагадаємо, у квітні Офіс президента розкрив ключові етапи на шляху до повноцінного запуску Спецтрибуналу. Трибунал має стати першим міжнародним органом, що притягне до відповідальності вище керівництво РФ саме за злочин агресії – механізм, якого бракує Міжнародному кримінальному суду.

Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, однак не може повноцінно розглядати злочин агресії – тобто саме рішення про розв'язання війни. Спецтрибунал покликаний закрити цю прогалину: він судитиме тих, хто віддав наказ напасти на Україну, а не лише тих, хто виконував його на полі бою. За задумом, це буде третій подібний орган в історії – після Нюрнберзького та Токійського трибуналів.