В.о. генпрокурора визначив нового учасника відбору керівників САП

До органу, який проводить відбір на вакантні адміністративні посади в антикорупційній прокуратурі, увійшов Євген Грушовець.

12 жовтня 2026 року виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про визначення Євгена Грушовця членом Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Офіса генерального прокурора.

Кандидатуру Грушовця запропонувала Рада прокурорів України. Відповідне рішення рада ухвалила 9 жовтня, після чого внесла кандидатуру на розгляд виконувачу обов’язків генпрокурора.

Необхідність оновити склад комісії виникла після дострокового припинення повноважень одного з її членів. Відповідний наказ видали 4 вересня 2026 року на підставі пропозиції самої Конкурсної комісії.

Після цього Рада прокурорів України оголосила відбір кандидата на вакантне місце, визначила порядок подання документів і провела процедуру відбору. За її результатами до складу комісії запропонували Євгена Грушовця.

Варто зазначити, що Євген Грушовець – український адвокат, партнер юридичної фірми Ario Law Firm. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. У 2006-2007 роках працював слідчим у Голопристанському районному відділі міліції на Херсонщині, а з 2011 року має право на заняття адвокатською діяльністю.

Спеціалізується на кримінальному праві, захисті бізнесу та справах про економічні злочини. Брав участь у роботі кадрових комісій з відбору керівного складу органів прокуратури, а також у процедурах оцінювання та відбору детективів НАБУ і прокурорів. У 2023–2024 роках очолював Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України.

Конкурсна комісія організовує та проводить відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Вона забезпечує проведення конкурсних процедур для добору посадовців, які обійматимуть керівні та інші адміністративні посади в САП. Її робота є частиною процедури формування керівного складу антикорупційної прокуратури.

Варто зазначити, що колишня голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко прокоментувала угоду САП з ексвиконувачем обов'язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським. За її словами, угода – це компромісний варіант для прокурора і обвинуваченого, оскільки робить наслідки кримінального провадження прогнозованими для всіх сторін і дає змогу отримати свідчення щодо організаторів злочинів.