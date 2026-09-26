Чи був Кропива у відрядженні до Львова? Офіційна відповідь Офісу генпрокурора

3–4 вересня фігурант справи «Карфаген» не перебував у службовому відрядженні

Офіс генерального прокурора офіційно спростував слова фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви («Канцлера») про те, що під час перебування у Львові на початку вересня він нібито був у службовому відрядженні. Про це «Главкому» повідомила керівниця пресслужби ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

«Сергій Кропива з 3 по 4 вересня не перебував у службовому відрядженні, про що свідчить відповідна інформація в табелі обліку робочого часу та відсутність наказу на його відрядження», – повідомила Гайовська-Ковбасюк.

Раніше під час судового засідання Кропива заявляв, що перебував у Львові у службовому відрядженні. За його словами, він приїхав до міста у межах роботи за напрямом міжнародного співробітництва та мав комунікувати з регіональною прокуратурою. Однак, як повідомляли «Схеми», у Львівській обласній прокуратурі також заперечили зустріч її керівника з Кропивою.

Нагаадаємо, Сергія Кропиву було затримано у Львові 4 вересня у межах спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, перед затриманням він разом з іншою підозрюваною Єлизаветою Івахненко перебував на відпочинку у Львівській області. Після цього вони розділилися: Кропиву затримали в автомобілі у центрі Львова, а Івахненко – на вокзалі.

НАБУ і САП підозрюють Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка, за даними слідства, системно отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізувала понад 89,9 млн грн.

Після розголосу справи в Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування. Згодом Департамент міжнародного співробітництва ОГП реорганізували, а посаду заступника начальника департаменту, яку обіймав Кропива, ліквідували. Дисциплінарна скарга щодо нього перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.