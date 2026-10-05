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Держпраці пояснило, у яких випадках роботодавець може відмовити у відпустці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Держпраці пояснило, у яких випадках роботодавець може відмовити у відпустці
Не всім працівникам можуть погодити заплановану відпустку
фото: з відкритих джерел

Під час воєнного стану для працівників діють особливі правила щодо відпусток

Під час воєнного стану роботодавець може обмежити тривалість щорічної оплачуваної відпустки 24 календарними днями та відмовити у відпустці окремим працівникам. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Державної служби України з питань праці.

Щорічна оплачувана відпустка

Роботодавець може обмежити тривалість щорічної оплачуваної відпустки 24 календарними днями та відмовити у наданні невикористаних днів відпустки за попередні роки.

Також закон дозволяє відмовити у щорічній відпустці працівникам, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

Винятком є відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до трьох років.

Відпустка без збереження зарплати

Працівник може попросити про неоплачувану відпустку на будь-який строк.

Водночас роботодавець зобов’язаний надати до 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу ВПО, якщо той звернувся з відповідною вимогою.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що роботодавці мають дотримуватися низки вимог щодо працівників під час воєнного стану. Зокрема, підприємства зобов’язані вести військовий облік, актуалізувати дані працівників та повідомляти ТЦК та СП про їхнє прийняття на роботу і звільнення.

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Теги: воєнний стан Держслужба праці відпустка

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