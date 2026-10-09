Операція «Карфаген». З органів прокуратури звільнено вісьмох осіб

Після перевірок в Офісі генпрокурора ліквідували низку посад, а 24 прокурори пройшли поліграф

З органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, які згадувалися в контексті операції «Карфаген». Семеро з них працювали в Офісі генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

За словами Ковальського, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генерального прокурора Айдина Худієва. Його висновок передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Посаду, яку обіймав Худієв, ліквідували.

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Також триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, затриманого в межах справи «Карфаген».

Перевіряють обставини можливого використання ним службових повноважень у приватних інтересах та втручання у службову діяльність інших прокурорів. Дисциплінарна скарга Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора щодо Кропиви перебуває на розгляді КДКП. Посаду, яку він обіймав, ліквідували.

У межах заходів із внутрішньої безпеки 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отриману інформацію передали комісії, яка проводить службове розслідування.

Крім того, чотирьох осіб звільнили з адміністративних посад. Серед них – начальник Департаменту інформаційних технологій та начальник управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також з адміністративної посади звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Після цього відповідну посаду ліквідували.

Окремо Ковальський повідомив про службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

За його словами, перевіряють дотримання встановленої процедури та обставини організації закордонного відрядження. «Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на всі питання», – заявив виконувач обов'язків генпрокурора.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

Згодом президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.