Спецтрибунал для Росії: Офіс президента розкрив ключові етапи

Лариса Голуб
glavcom.ua
Зараз Спецтрибунал переходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску
В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціального трибуналу проти Росії

Організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року. Також в Офісі глави держави розповіли про ключові етапи та юридичну готовність, інформує «Главком».  

Повідомляється, що Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України. 

Чому потрібен Спецтрибунал

«Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно розглядати злочин агресії проти України. Тому потрібен окремий Спецтрибунал, щоб закрити цю прогалину в міжнародному праві. Це перший трибунал за злочин агресії з часів Другої світової війни та третій в історії – після Нюрнберга й Токіо», – повідомили в Офісі президента.

Зараз трибунал переходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску.

Які країни долучилися

Перші 20 держав уже підтвердили намір приєднатися. Це Австрія, Велика Британія, Ісландія, Іспанія, Естонія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Польща, Португалія, Франція, Хорватія, Швеція та Україна. Це відкриває шлях до затвердження угоди в травні, запуску Спецтрибуналу та приєднання нових держав.

Після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи:

  • розслідувань;
  • висунення обвинувачень;
  • судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії. 

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

  • Фаза 1 – перехідний етап. У Гаазі формують «каркас» інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.
  • Фаза 2 – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

«Главком» писав, що Польща та Ісландія приєдналися до угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Спецтрибунал має стати механізмом притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

