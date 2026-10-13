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Офіс генпрокурора готує нові правила для прокурорів: що планують змінити

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Офіс генпрокурора готує нові правила для прокурорів: що планують змінити
зміни мають стати частиною системного оновлення прокуратури
фото: Генеральна прокуратура України

Серед ключових напрямів реформ – кадрова політика та запровадження прозорих механізмів оцінювання прокурорів

Офіс генерального прокурора готує законодавчі пропозиції, які мають змінити підходи до добору прокурорів, їхнього професійного оцінювання та дисциплінарної відповідальності. Також планують посилити інституційну спроможність органів прокурорського самоврядування. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський, пише «Главком».

За його словами, реформа прокуратури має забезпечити відчутні зміни в щоденній роботі відомства, якості ухвалених рішень і зрозумілості правил для працівників системи. Серед ключових напрямів – кадрова політика та запровадження прозорих механізмів оцінювання прокурорів.

Зокрема, підготовлені законодавчі пропозиції передбачають:

  • прозорий добір прокурорів на основі професійних заслуг;
  • удосконалення механізмів дисциплінарної відповідальності;
  • регулярне оцінювання роботи прокурорів;
  • посилення інституційної спроможності Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Ковальський наголосив, що зміни мають стати частиною системного оновлення прокуратури, а не обмежуватися формальним переглядом процедур. Окрему увагу, за його словами, приділятимуть професійному розвитку працівників, цифровізації процесів, роботі з електронними доказами та міжнародній співпраці.

Питання реформування прокуратури Ковальський обговорив із представниками Ради Європи, Європейського Союзу, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM), проєкту «Право-Justice4EU», Міжнародної організації права розвитку (IDLO) та експертами.

За словами виконувача обов’язків генпрокурора, процес вступу України до ЄС має стати можливістю для системних внутрішніх змін у прокуратурі. Йдеться про виконання євроінтеграційних зобов’язань і наближення роботи відомства до відповідних стандартів.

Ще одним напрямом роботи залишається розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією проти України. Для цього необхідні належне документування злочинів, збирання доказів, міжнародна взаємодія та підтримка потерпілих, зокрема дітей.

Ковальський зазначив, що реформа має охоплювати як внутрішні процеси прокуратури, так і якість її роботи для суспільства. Водночас оприлюднені пропозиції ще не означають, що нові правила вже набули чинності.

Варто нагадати, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) підтвердила достатні підстави для відсторонення підозрюваного Сергія Кропиви від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора.

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Теги: євроінтеграція Офіс Генерального прокурора корупція корупція в Україні Антон Ковальський Генпрокурор

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