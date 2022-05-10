Околиці Миколаєва обстріляли з «Ураганів» забороненими касетними боєприпасами (фото)

Обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області

Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомляє у Facebook оперативне командування «Південь».

«У ніч на 10 травня околиці Миколаєва було обстріляно з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії. Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об’єкти. Окрім того, пошкоджено систему електрозабезпечення одного з населених пунктів», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області. Інформація про жертви не надходила.

Нагадаємо, російськими військами протягом доби, 7 травня, було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.

А перед тим рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото).

Читайте також:



