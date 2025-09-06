Головна Країна Кримінал
Окупанти скинули на Чернігів із дрона фальшиві гривні: яку мету вони переслідували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окупанти скинули на Чернігів із дрона фальшиві гривні: яку мету вони переслідували
Росіяни скинули на Чернігів фальшиві гроші із закликом допомагати наводити вогонь на ЗСУ
Правоохоронці попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом

В одному з мікрорайонів Чернігова зранку 6 вересня знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр. На них були заклики ділитися координатами, допомагати наводити вогонь на позиції Збройних сил України й нібито отримувати гроші за це. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Чернігівщини.

За даними правоохоронців, ці листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості про це вже зареєстрували, розв’язують питання щодо правової кваліфікації.

Правоохоронці попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом, зокрема поширення інформації про розташування та рух ЗСУ, а також закликали знищувати російські листівки.

Раніше російські війська завдали удару безпілотником по цивільних об’єктах на Чернігівщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна – поранена.

Також відомо, що за перші шість днів вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних безпілотних літальних апаратів, майже 900 керованих авіаційних бомб і до пів сотні ракет різних типів. 

