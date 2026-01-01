Головна Країна Кримінал
У аеропорту Окенце було затримано українця з радіоглушником: розпочато розслідування

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У аеропорту Окенце було затримано українця з радіоглушником: розпочато розслідування
Молодого українця з радіоглушителем затримали в аеропорту Окенце
фото: PAP

Чоловік не зміг пояснити призначення обладнання, прокуратура розслідує загрозу авіаційній безпеці

25 грудня українця Іллю С. було заарештовано на другий день Різдва в аеропорту Польщі, а наступного дня варшавський суд взяв його під варту. Його поведінка у залі аеропорту викликала підозру у служб безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Аеропорти вважаються критично важливою інфраструктурою, тому до питання поставилися з найвищою серйозністю. Прокуратура Варшавсько-Охотинського району розпочала розслідування.

«Провадження пов’язане з інцидентом, розкритим 26 грудня 2015 року, який стосувався спроби використання громадянином України Іллею С. радіообладнання, що працює в діапазонах частот, визначених відповідно до положень статті 111, пункту 3 Закону про телекомунікації, для авіаційного зв’язку та авіаційної радіолокації та радіонавігації в аеропорту Варшава-Окенце, шляхом володіння справним пристроєм для глушіння радіохвиль на об’єктах критичної інфраструктури», – відповів прокурор Пйотр Скіба, речник Окружної прокуратури Варшави.

Зазначено, що чоловікові було висунуто звинувачення «за статтею 13 § 1 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 212 параграф 1 пункт 4 Закону про авіацію, тобто замах на вчинення дій, що «загрожують безпеці повітряного руху».

23-річний чоловік стверджує, що живе в Канаді. Одного разу він сказав, що він солдат, а іншого разу – що він бізнесмен.

Поведінка 23-річного чоловіка викликала підозру у служби безпеки аеропорту. Він облаштувався в одному з фудкортів, розташованих у вестибюлі аеропорту Окенце – зоні, відкритій для пасажирів.

«Він сів за столик, замовив каву та закуски, налаштував свій ноутбук, але залишався там годинами. У день арешту, з налаштованим ноутбуком, він провів там приблизно шість годин. Така поведінка відрізняла його від інших пасажирів, які ненадовго зупинялися там, чекаючи на свої рейси. Можливо, Ілля С. «тинявся» біля вестибюля аеропорту за кілька днів до арешту, поводячись подібним чином – однак це буде підтверджено після вивчення записів з камер спостереження», – йдеться у джерелі.

Після арешту Ілля С. не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту або чому у нього був глушилка. За даними наших джерел, він відмовився відповідати щодо свого статусу – професії, статку чи судимості.

«Одного дня він стверджував, що він солдат, а наступного – що він бізнесмен. Він також не пояснив, що він робив у Польщі, коли він сюди приїхав і чому», – вказують джерела.

«Підозрюваному 23 роки, і він заявляє, що постійно проживає в Канаді», – каже прокурор Пйотр Скіба.

Він додає: «Підозрюваний не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях і надав свідчення, які на цьому попередньому етапі розслідування не підтверджуються зібраними доказами. Заплановано проведення експертної експертизи з комп’ютерної криміналістики», – додає прокурор Скіба.

27 грудня прокурор подав клопотання про арешт Іллі С. Окружний суд столичного міста Варшави частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один місяць, пояснили в прокуратурі.

Прокуратура вважає, що арешт був необхідним, щоб дати експертам час дослідити вміст пристроїв іноземця – ноутбука та телефону, а перш за все, самого глушильника. Вони визначать, чи це простий пристрій, доступний у детективних магазинах, чи більш технологічно досконалий.

«Фахівцям потрібно визначити, що це був за пристрій, для чого він використовувався, наскільки він був потужним і наскільки він був просунутим. Зазвичай, чим вища потужність, тим більший потенціал для глушіння сигналів. Володіння такими глушильниками однозначно незаконне», – каже нам колишній співробітник розвідки та експерт у цій галузі.

І він вказує на ще один аспект присутності 23-річного чоловіка в аеропорту.

«Це могло бути випробуванням пильності польських служб, щоб побачити, як швидко вони реагуватимуть на підозрілу поведінку в тому чи іншому місці. Крім того, в аеропортах працювали спецслужби, і цілком можливо, що вони вже деякий час розслідували цю людину, а його арешт став кульмінацією цієї діяльності», – зазначає джерело Rzeczpospolita.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу.

Читайте також:

