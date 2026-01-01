У Кам’янському поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував АЗС

На місце події оперативно прибули правоохоронці, які провели першочергові слідчі дії та розпочали розшук нападника

У ніч на 30 грудня близько 2:20 у Кам’янському стався розбійний напад на одну з автозаправних станцій міста. Зловмисник, зламавши пластикові двері за допомогою фомки, проник до приміщення АЗС та, погрожуючи працівниці металевим предметом, викрав гроші з каси й утік з місця події. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, пише «Главком».

На місце події оперативно прибули правоохоронці, які провели першочергові слідчі дії та розпочали розшук нападника. У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські Кам’янського районного управління поліції встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у місті Іванків Київської області зловмисник вдерся до автозаправної станції, відштовхнув працівницю АЗС і викрав з каси 33 тисячі гривень. Після цього він зник на таксі у невідомому напрямку.

До слова, на одній з автозаправних станцій території Дніпровського району Києва було скоєно пограбування. У ході відпрацювання виклику на вулиці Євгена Сверстюка поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у злочині.