На Чернігівщині росіяни вбили із дрона 70-річну жінку
Росіяни вбили жінку, ще одна поранена
Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару безпілотником по цивільних об’єктах на Чернігівщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна – поранена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
За словами Чауса, ціллю для російських дронів стали звичайні подвір’я у містах Городня та Семенівка.
70-річна жителька Семенівки загинула на місці. Крім того, 45-річна жінка з Городні отримала тяжкі поранення та була госпіталізована до місцевої лікарні.
Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російські війська атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобіль «швидкої допомоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За інформацією Сергія Лисака, Сили оборони неба знищили на Дніпропетровщині 7 безпілотників. Ворог атакував два райони області:
Нікопольський район: агресор бив артилерією та FPV-дронами по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.
Синельниківський район: противник вдарив БПЛА по Петропавлівській, Слов’янській та Межівській громадах.
