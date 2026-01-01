Головна Країна Кримінал
На Рівненщині ексдепутат задекларував недостовірні активи на понад 30 млн грн

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
На Рівненщині ексдепутат задекларував недостовірні активи на понад 30 млн грн
Посадовець задекларував недостовірну інформацію на понад 30 млн грн.
Посадовець отримав підозру від прокуратури у декларуванні недостовірної інформації

На Рівненщині колишньому депутатові органу місцевого самоврядування обласна прокуратура повідомила про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 30 млн грн. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Офіс генерального прокурора.

Як повідомляється, посадовець, заповнюючи декларацію, суми якої склали понад 30 млн грн, вносив недостовірні дані. Йдеться про інформацію за 2023 та 2024 роки, коли депутат перебував на посаді в місцевому самоврядуванні Рівненщини.

У прокуратурі розповіли, що саме колишній посадовець не вніс до своїх декларацій. «6 об’єктів нерухомості: житловий будинок, адмінбудівлю та 4 приміщення ферми загальною площею 1,7 тис кв. м., а також вантажні та легкові автомобілі й напівпричепи. Крім того, чоловік не зазначив, що йому належить близько 40 земельних ділянок загальною площею понад 60 га», – йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваний склав самостійно свої повноваження депутата.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій. У більшості з них встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей.

Нагадаємо, що міністр юстиції Герман Галущенко, якого Верховна Рада відправила у відставку на хвилі корупційного скандалу у сфері енергетиці, подав декларацію за 2025 рік (період декларування охопив січень-середину листопада). Нова оприлюднена декларація майже не відрізняється від минулорічної.

