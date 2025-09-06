Зеленський розповів, скільки дронів та авіабомб РФ використала за вересень

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення спільної реакції міжнародних партнерів на російські обстріли

За перші шість днів вересня РФ застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 КАБів і до пів сотні ракет – Зеленський

За перші шість днів вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних безпілотних літальних апаратів, майже 900 керованих авіаційних бомб і до пів сотні ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, протягом першого тижня вересня російські війська завдали ударів майже по всіх регіонах України, включаючи Чернігівську, Харківську, Одеську, Херсонську, Київську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Хмельницьку, Житомирську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську та Львівську області.

Президент зазначив, що Кремль намагається затягнути війну та перетворити дипломатію на «відвертий фарс».

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення спільної реакції міжнародних партнерів на російські обстріли. Він підтримав заяву президента Трампа про те, що для розблокування дипломатії потрібні «дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом».

Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск, збільшити постачання зброї для України та надати справжні гарантії безпеки, щоб унеможливити повторення подібних вторгнень у майбутньому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну дітей, викрадених Росією, є «найбільш чутливим і проблемним питанням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Rosenberg Report.

«Найбільш чутливим питанням і найбільш проблемним питанням є наші українські діти, викрадені Російською Федерацією», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених дітей, однак це лише задокументовані випадки. «Насправді ми не знаємо повного обсягу цієї трагедії», – додав він.

Президент також зазначив, що в Росії змінюють документи дітям і намагаються приховати їхнє походження, а згодом — змушують воювати проти України.