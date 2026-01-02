Головна Країна Кримінал
Розкрито шість вбивств, скоєних у новорічні дні: усе через алкоголь

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Національна поліція України

Затриманим за особливо тяжкий злочин загрожує до 15 років увʼязнення

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України викрили причетних до вчинення умисних вбивств, які сталися у різних куточках України за останні кілька діб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

В одному із сіл Дніпропетровщини місцеві мешканці розпивали спиртні напої та почали сперечатися. Під час конфлікту 41-річний чоловік вдарив ножем у шию 44-річного опонента. Потерпілий загинув.

На Кіровоградщині під час спільного застілля посварилися 70-річний та 40-річний жителі одного з населених пунктів.

В результаті старший вдарив по голові молотком молодшого чоловіка. Удар виявився смертельним. Пенсіонер намагався заховати тіло і приховати злочин, та йому це не вдалося.

Дві молоді подруги розпивали спиртні напої на Кіровоградщині. Але, під час спілкування почали сваритися через спільного знайомого.

На ґрунті ревнощів 21-річна дівчина схопила ножа і нанесла чисельні поранення тулуба і шиї своїй 24-річній суперниці. Тіло загиблої відтягла до міської балки, де залишила.

фото: Національна поліція України

Під час святкування на Одещині виник конфлікт між родичами: 56-річним чоловіком та 47-річною дружиною його рідного брата. Сварка закінчилась тим, що розлючений чоловік завдав невістці колото-різаних ран. Загиблу виявили лиш вранці. Винуватця затримали.

фото: Національна поліція України

 70-річний мешканець одного села на Полтавщині зустрічав Новий рік разом із сином. Не обійшлося без алкоголю та суперечки. Конфлікт закінчив 44-річний учасник - наніс своєму батькові тілесні смертельні ушкодження.

У громаді на Чернігівщині поліцейські затримали 51-річного мешканця села. Під час сварки зі своєю 75-річною матір’ю він молотком забив її до смерті. Після чого намагався покінчити життя самогубством, але не вдалося.

фото: Національна поліція України

Затриманим за особливо тяжкий злочин загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, що 29 грудня у селі Тарасівка Сквирської громади відбувся побутовий конфлікт між цивільним подружжям завершився трагедією. 32-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму співмешканцю.

Теги: смерть поліція злочин конфлікт сварка

