Ворог посилив удари FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм

Військові закликають цивільних осіб та волонтерів бути обережними при плануванні маршрутів у цьому районі

За останні кілька днів було зафіксовано активну роботу ворожих екіпажів дронів на трасі Слов'янськ-Ізюм, де тільки увечері, 4 вересня було уражено близько 10 одиниць техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Одне з уражень сталося в районі населеного пункту Карпівка, де ворог спалив цивільний автобус. Ворог використовував FPV-дрони, що можуть здійснювати точкові удари на відстані понад 25 км від лінії бойового зіткнення.

«Ці факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі. Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше», – йдеться у повідомленні.

Військові закликають цивільних осіб та волонтерів бути обережними при плануванні маршрутів у цьому районі та враховувати потенційну небезпеку від ворожих дронів.

До слова, аналітики проєкту DeepState повідомили оновлені дані запущених по Добропіллю FPV-дронів.

Як зазначили аналітики, ціллю російської окупаційної армії були цивільні об'єкти. Росія б'є дронами по автівках, підприємствах, будинках, закладах харчування та магазинах.

Тільки за 9 липня пілоти однієї з бригад нарахували близько 40 уражень FPV-дронами по Добропіллю.

DeepState пише, що одна з головних цілей противника в цьому районі – вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику.